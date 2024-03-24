В Мурманске состоялось заседание «Исторической гостиной», посвящённое подвигу воинов Полярной дивизии

Патриотическое мероприятие прошло в Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова. На встречу были приглашены представители общественных ветеранских организаций, учащиеся гимназии №3 и школы №34 областного центра. Провел её депутат регионального парламента Михаил Белошеев.

- «Исторические гостиные» проходят уже более семи лет, - рассказал парламентарий. - За это время мы побывали в 12 муниципальных образованиях региона, в Карелии, в Республике Коми. Везде наши встречи вызывали неизменный интерес, как у молодёжи - школьников и студентов, так и у представителей старшего поколения и ветеранов.

Депутат подчеркнул, что одна из особенностей проекта в том, что он не привязан к какой-то одной конкретной дате или событию.

- Темы «гостиных» могут быть самими разными, - отметил он. – В основном, конечно, рассказываем о событиях Великой Отечественной войны, но можем посвятить встречу и героям современности или недавнего прошлого, провести параллели между минувшими и сегодняшними событиями.

На этот раз мероприятие под названием «Они закрыли собой Мурманск» было посвящено подвигу воинов знаменитой Полярной дивизии. На встрече были представлены факты и исторические свидетельства о боевом пути славного воинского соединения. Также состоялась демонстрация фильма «Памятник», снятого известным мурманским режиссером Андреем Сычевым. В завершение Михаил Белошеев ответил на вопросы присутствующих.

- В этом году в Мурманской области отмечается 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, - рассказал учащийся гимназии №3 города Мурманска Тимофей Выгонюк. – Сейчас такие мероприятия имеют большое значение – мы должны знать историю родной земли, помнить о подвиге наших предков и брать с них пример.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29734/