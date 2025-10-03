В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам

В нём приняли участие законодатели Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа, республики Карелия. Заседание вёл председатель данного комитета ПАСЗР, председатель комитета по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в повестке значилось порядка 20 вопросов, в числе которых – внесение изменений в жилищное, налоговое законодательство, в сферу социальной политики, в закон о рекламе.

- Улучшение качества жизни людей – наша главная общая задача, - подчеркнул в своем приветствии к законодателям председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. - В решении проблем нам очень помогает отлаженное сотрудничество в рамках Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Социальные вопросы были и остаются в приоритете работы парламентариев Северо-Запада России. Они и сегодня в повестке постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам.

Всеволод Беликов отметил хорошую командную работу законодателей разных регионов при формировании повестки заседания:

- Впервые восемь законопроектов подготовлено совместно. В их числе - инициатива Законодательного Собрания Вологодской области и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по внесению изменения в статью 2 федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с целью закрепления термина «профилактика инвалидности». Предупреждение инвалидности может предусматривать, в частности, оказание первичной медико-санитарной помощи, предродовой и послеродовой уход, популяризацию диетотерапии, профилактическую вакцинацию от инфекционных заболеваний, меры по борьбе с эндемическими заболеваниями. Отмечалась важность работы по недопущению заболеваний, в том числе их тяжёлых форм и инвалидности, выявление заболеваний на ранней стадии, а также предупреждение их прогрессирования. Комитет поддержал проект закона.

Парламентарии одобрили инициативу законодателей Калининградской области и Санкт-Петербурга - проект федерального закона «О внесении изменений в статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации». Предлагается предусмотреть возможность предоставления гражданам социального налогового вычета за уплаченные физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные организациями и индивидуальными предпринимателями, в составе видов деятельности которых предусмотрена деятельность в области спорта.

Комитет поддержал также проект федерального закона, вносящий изменения в статью 358 части второй Налогового кодекса РФ. Он разработан по инициативе законодателей Калининградской и Мурманской областей и Санкт-Петербурга. Отмечалось, что плавучие музеи не участвуют в процессе транспортировки пассажиров и грузов. Фактическое их назначение – это осуществление деятельности, направленной на выявление, сохранение и представление культурного, историко-патриотического, научного достояния России. В плавучих музеях размещаются экспозиции, посвящённые истории кораблей, экипажей, событиям, в которых участвовали суда. Они являются монументами, напоминающими об истории, подвигах и открытиях, совершенных российским флотом.

Парламентарии одобрили законодательную инициативу Мурманской областной Думы по внесению изменений в статьи 14 и 15 федерального закона «О рекламе». Проект закона, разработанный в целях снижения возникновения негативных эффектов у детей и подростков, предлагает запретить прерывание рекламой детских телепередач и радиопередач продолжительностью менее чем 45 минут.

