В Мурманске состоялось заседание рабочей группы Совета по делам инвалидов при губернаторе с участием представителей исполнительных органов власти и лидеров общественных объединений инвалидов Мурманской области. Цель встречи – обмен мнениями и выявление проблем, актуальных для людей с ОВЗ и инвалидностью.

Темами заседания стали инклюзивное образование, итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов», развитие адаптивного спорта, а также вопросы социального обслуживания людей с инвалидностью в регионе.

В рамках мероприятия был представлен федеральный проект «Современная школа», участниками которого становятся образовательные организации, реализующие исключительно адаптированные основные образовательные программы. В Мурманской области в проекте уже принимают участие коррекционная школа №1 и школа-интернат №3 Мурманска, Минькинская коррекционная школа-интернат №1 и Мончегорская коррекционная школа. В рамках проекта проходит обновление материально-технической базы. Например, в заполярной столице для обучающихся оборудованы специальные мастерские, сенсорно-динамический зал, кабинет социально-бытовой ориентировки. Помимо этого, в заведениях созданы пространства для лечебной физкультуры, педагога-психолога и логопеда.

Участники встречи также подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов». Напомним, цель инициативы – выявление, поощрение и распространение примеров лучших практик деятельности органов местного самоуправления. По итогам конкурса в 2023 году три муниципальных образования (Апатиты – 1 место, Мончегорск – 2 место, Кольский район – 3 место) получили дополнительные средства из областного бюджета. Свои проекты по созданию доступной среды администрации должны реализовать до сентября текущего года.

В рамках обсуждения развития адаптивного спорта в Мурманской области участники встречи рассмотрели инициативу создания специально оборудованных мест для болельщиков с ОВЗ и инвалидностью. Ведь среди людей с ограниченными возможностями здоровья встречаются не только талантливые спортсмены, но и преданные болельщики, которые с удовольствием посещают спортивные мероприятия.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в завершении мероприятия были представлены основные направления деятельности заполярного филиала Государственного фонда «Защитники Отчества» и намечены дальнейшие шаги для плодотворного сотрудничества между сотрудниками филиала и общественными объединениями инвалидов.

В ближайшее время на сайте министерства труда и социального развития будет размещено протокольное решение по итогам встречи. Следующее заседание рабочей группы совета при губернаторе по делам инвалидов планируется провести в сентябре.

Фото: https://gov-murman.ru