Мурманский областной онкологический диспансер проведёт День открытых дверейВ магазинах Кольского Заполярья куриные яйца опять подорожали, а по стране – отмечается снижение
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.02.24 13:30

В Мурманске состоялось заседание рабочей группы Совета по делам инвалидов

В Мурманске в Центре управления регионом состоялось первое в текущем году заседание рабочей группы Совета при губернаторе Мурманской области по делам инвалидов под председательством министра труда и социального развития региона Сергея Мякишева. В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов власти и лидеры общественных объединений инвалидов Мурманской области.

Цель встречи – обсуждение итогов 2023 года в сфере социальной политики, касающейся вопросов доступной среды, обмен мнениями и выявление проблем, актуальных для северян с ОВЗ и инвалидностью.

«В начале года на первом заседании рабочей группы мы традиционно подводим итоги предыдущего. Отмечу, что все основные мероприятия в сфере формирования доступной среды государственной программы «Социальная поддержка» в 2023 году реализованы нами в полном объёме. Сегодня мы говорим о тех новых моментах, которые появились в законодательстве в текущем 2024 году, о том, как мы планируем их реализовывать. Также в рамках заседания рассмотрим проблемные вопросы, которые поступили от представителей общественных организаций инвалидов. Кроме того, у нас обновился состав рабочей группы, а протокольные решения, принятые на таких встречах, будут рассматриваться на Совете по делам инвалидов при губернаторе», – рассказал Сергей Мякишев.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, основными темами заседания стали актуализация программы мероприятий по созданию доступной среды в связи с окончанием текущей редакции государственной программы «Социальная поддержка» в 2025 году; механизмы взаимодействия органов опеки и попечительства с медорганизациями при оказании психиатрической помощи недееспособным гражданам; стоматологическая помощь гражданам с инвалидностью.

В рамках обсуждения первого вопроса были представлены итоги и планы работы регионального министерства труда и соцразвития в рамках программы «Социальная поддержка». Важное направление этой работы – проведение ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов». В порядок его проведения с этого года внесены значительные изменения. Также были затронуты темы приобретения технических средств реабилитации, организации обучения сурдопереводу в Мурманской области в 2024 году (в 2023 году 30 человек смогли пройти обучение), организации информационно-просветительской кампании по освещению проблем людей с инвалидностью, создания условий доступности в учреждениях, подведомственных министерству.

Второй вопрос был посвящен оказанию стоматологической помощи северянам с инвалидностью: как организована запись на прием, какую помощь и услуги может получить пациент с инвалидностью и ОВЗ, а также степень доступности областных медицинских учреждений.

Третий вопрос вызвал наибольшее обсуждение у участников, так как механизм межведомственного взаимодействия при оказании психиатрической помощи недееспособным гражданам находится в процессе отработки. Итоговая схема взаимодействия будет учитывать все поступившие в ходе заседания вопросы, имеющийся опыт и примечания представителей общественных организаций людей с инвалидностью.

В ближайшее время на сайте Министерства труда и социального развития будет размещено протокольное решение по итогам встречи.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, по состоянию на 1 января 2024 в Мурманской области проживает 28251 гражданин с инвалидностью (в том числе 3158 детей-инвалидов); с 29 января начался приём заявок от муниципальных образований для участия в конкурсе «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов».

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нейросеть и бизнес: кто работает с ИИ чаще всего, какие риски и преимущества видят компании СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Комментарий к новости:Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель уволить сотрудника, воспитывающего в одиночку ребёнка до 16 лет? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Кольского Заполярья куриные яйца опять подорожали, а по стране – отмечается снижение-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются, доллар США на старте торгов пошёл вверх-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика