В Мурманске состоялось заседание рабочей группы Совета по делам инвалидов

В Мурманске в Центре управления регионом состоялось первое в текущем году заседание рабочей группы Совета при губернаторе Мурманской области по делам инвалидов под председательством министра труда и социального развития региона Сергея Мякишева. В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов власти и лидеры общественных объединений инвалидов Мурманской области.

Цель встречи – обсуждение итогов 2023 года в сфере социальной политики, касающейся вопросов доступной среды, обмен мнениями и выявление проблем, актуальных для северян с ОВЗ и инвалидностью.

«В начале года на первом заседании рабочей группы мы традиционно подводим итоги предыдущего. Отмечу, что все основные мероприятия в сфере формирования доступной среды государственной программы «Социальная поддержка» в 2023 году реализованы нами в полном объёме. Сегодня мы говорим о тех новых моментах, которые появились в законодательстве в текущем 2024 году, о том, как мы планируем их реализовывать. Также в рамках заседания рассмотрим проблемные вопросы, которые поступили от представителей общественных организаций инвалидов. Кроме того, у нас обновился состав рабочей группы, а протокольные решения, принятые на таких встречах, будут рассматриваться на Совете по делам инвалидов при губернаторе», – рассказал Сергей Мякишев.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, основными темами заседания стали актуализация программы мероприятий по созданию доступной среды в связи с окончанием текущей редакции государственной программы «Социальная поддержка» в 2025 году; механизмы взаимодействия органов опеки и попечительства с медорганизациями при оказании психиатрической помощи недееспособным гражданам; стоматологическая помощь гражданам с инвалидностью.

В рамках обсуждения первого вопроса были представлены итоги и планы работы регионального министерства труда и соцразвития в рамках программы «Социальная поддержка». Важное направление этой работы – проведение ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов». В порядок его проведения с этого года внесены значительные изменения. Также были затронуты темы приобретения технических средств реабилитации, организации обучения сурдопереводу в Мурманской области в 2024 году (в 2023 году 30 человек смогли пройти обучение), организации информационно-просветительской кампании по освещению проблем людей с инвалидностью, создания условий доступности в учреждениях, подведомственных министерству.

Второй вопрос был посвящен оказанию стоматологической помощи северянам с инвалидностью: как организована запись на прием, какую помощь и услуги может получить пациент с инвалидностью и ОВЗ, а также степень доступности областных медицинских учреждений.

Третий вопрос вызвал наибольшее обсуждение у участников, так как механизм межведомственного взаимодействия при оказании психиатрической помощи недееспособным гражданам находится в процессе отработки. Итоговая схема взаимодействия будет учитывать все поступившие в ходе заседания вопросы, имеющийся опыт и примечания представителей общественных организаций людей с инвалидностью.

В ближайшее время на сайте Министерства труда и социального развития будет размещено протокольное решение по итогам встречи.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, по состоянию на 1 января 2024 в Мурманской области проживает 28251 гражданин с инвалидностью (в том числе 3158 детей-инвалидов); с 29 января начался приём заявок от муниципальных образований для участия в конкурсе «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов».

Фото: https://gov-murman.ru