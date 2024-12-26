В Мурманске состоялось заседание регионального координационного совета при губернаторе по взаимодействию с «Движением Первых»

На площадке Мурманского арктического университета провели расширенное заседание регионального координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение Первых», посвящённое итогам работы организации в регионе в 2024 году и задачам на 2025 год.

В заключительном в этом году заседании приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, члены координационного совета «Первых», председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Никита Тихомиров, а также активисты движения и их наставники.

Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что важно предоставить возможность для реализации молодых людей в регионе. Для решения этой задачи в Мурманской области создана мощная инфраструктура и действует целый комплекс мер поддержки.

«Наша молодёжь берёт на себя ответственность и действует. Она самостоятельная. Она знает, что хочет. Это достойно уважения. Со своей стороны, мы ремонтируем образовательные и создаем молодёжные пространства, вводим новые стипендии и усиливаем существующие меры поддержки», – сказал Андрей Чибис.

По видеоконференцсвязи выступила руководитель департамента регионального взаимодействия Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Ольга Негрова. Она высоко оценила деятельность регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области и отметила поддержку правительства Мурманской области.

«Одна из ключевых задач «Движения Первых» – объединять. Для этого необходима развитая организационная структура, которая должна помочь сделать доступной деятельность Движения для каждого ребёнка в любом уголке страны. Хочу отметить существенный вклад команды регионального отделения «Движения Первых» и правительства региона в реализацию этого замысла», – отметила Ольга Негрова.

Председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Никита Тихомиров представил итоги года и планы на 2025 год. Он подчеркнул, что «Движение Первых» в Мурманской области уже стало полноправным участником воспитательного процесса. На территории области реализуются как федеральные, так и региональные проекты движения. В 2024 году общее количество участников этих проектов превысило 25 тысяч человек.

Проведены все флагманские проекты «Движения Первых» – игра «Зарница 2.0», «Вызов «Первых», «Хранители истории», «Первая помощь», программа «Мы – граждане России» и другие. Также успешно реализованы региональные детские инициативы, такие как профориентационный форум «Возможности Севера» и конференция для детей из закрытых административно-территориальных образований «Ты можешь».

«В 2024 году региональное отделение реализовало 14 комплексных программ, которые включали в себя 8 флагманских проектов и более 67 мероприятий. Наша главная цель — максимально вовлечь в деятельность Движения детей и молодежь, дотянуться до каждого ребенка. Для этого в регионе действует 199 первичных отделений во всех 17 муниципальных образованиях, включая отдаленные и труднодоступные населенные пункты. В 2025 году продолжится работа по созданию первичных отделений и расширению инфраструктуры. Современный оборудованный центр движения откроется в Мурманске», – рассказал Никита Тихомиров.

В рамках мероприятия выступили и представили свои инициативы активисты «Движения Первых» из разных городов. Так, Егор Тумак из города Гаджиево поделился первыми результатами проекта «Профориентация на понятном языке». Этот проект на территории нашей области реализуется по инициативе членов регионального детского совета «Движения Первых» и уже объединил 200 участников из 16 муниципальных образований, а также 15 предприятий региона. Его миссия – рассказать сверстникам простым языком о предприятиях и профессиях Мурманской области.

Одним из этапов «Профориентации на понятном языке» стал молодёжный профориентационный форум «Возможности Севера». О нём рассказала Полина Рыжманова из Оленегорска. Идею проведения этого форума инициативная группа ребят представила на заседании регионального координационного совета в ноябре 2023 года. Ровно через год он состоялся и собрал 200 участников из 12 муниципальных образований Мурманской области, а также 11 крупных региональных предприятий. На фоне этого события у школьников родилась новая идея – рассказывать не просто о предприятиях в целом, но и о людях, работающих на них.

Ещё одна активистка из Оленегорска Диана Федосеева поделилась опытом проведения профориентационной викторины «Курс на Север». Викторина при поддержке регионального отделения Движения Первых и проекта «Курс на Север» была размещена на федеральном сайте «Движения Первых», и всего за несколько дней в ней приняли участие более 2300 человек из 82 регионов России. В планах доработать викторину и уже в следующем году запустить большой Арктический диктант.

Большакова Виолетта из школы №4 города Апатиты рассказала, как они вместе с командой приняли участие в конкурсе первичных отделений «Движения Первых». В результате победы школе были выделены средства в размере 500000 рублей для развития первичного отделения. Их планируют потратить на создание центра технического творчества и медиаобразования детей и подростков.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках заседания у активистов «Движения Первых» была возможность не только поделиться собственными инициативами, но и задать вопросы губернатору Мурманской области. Ребята попросили включить представителей молодежи в конкурсные комиссии по распределению мер поддержки для молодых людей, продолжить поддержку в части проведения региональных проектов – конференции для детей из ЗАТО «Ты можешь» и форума «Возможности Севера». Кроме этого, они поинтересовались возможностями для развития внутреннего туризма среди северян и проведения крупных всероссийских молодёжных форумов в нашем регионе. Андрей Чибис отметил, что вопросы и пожелания юных северян будут обязательно рассмотрены профильными ведомствами.

Завершилось мероприятие вручением благодарственных писем губернатора Мурманской области активистам «Движения Первых» и сотрудникам региональной команды по итогам работы этого года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/