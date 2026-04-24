Мурманские компании рассказали, как удерживают наиболее ценных сотрудников«Большие гастроли»: Севастопольский театр Луначарского впервые выступит в Мурманске
Мурманская область. Арктика (16+)24.04.26 12:30

В Мурманске состоялось заседание Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Центре управления регионом под председательством заместителя губернатора – министра развития Арктики и экономики Мурманской области Светланы Панфиловой прошло заседание Совета по экспорту и развитию МСП при правительстве региона. В нём приняли участие представители бизнеса, деловых объединений и органов власти.

Во вступительном слове Светлана Панфилова подчеркнула важность исполнения поручения президента — к 2030 году увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети относительно 2023 года.

«Ряд плановых значений, установленных региональной программой развития экспорта Мурманской области на 2025 год, был перевыполнен. Несмотря на все сложности текущего состояния внешнеполитических связей, Мурманская область открыта для обмена товарами, для взаимодействия, для реализации совместных проектов и, в целом, торговых отношений», – сказала вице-губернатор.

Участникам заседания рассказали, что сейчас ведётся отбор заявок на компенсацию затрат на транспортировку продукции АПК за рубеж в размере 25–100% фактически понесённых затрат. Период поставок — с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года. Подача документов осуществляется через портал «Мой экспорт».

Генеральный директор АНО «Бизнес 51» — руководитель Центра поддержки экспорта Анастасия Тютина доложила об итогах работы ЦПЭ за 2025 год. Так, 10 уникальных предприятий заключили экспортные контракты. Среди них предприятия, поставляющие рыбную продукцию, морепродукты, БАДы, металлическую упаковку, а также компании, занимающиеся экспортом туристических услуг. Общий объём экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области, заключивших экспортные контракты при содействии Центра или совершивших дополнительные отгрузки по ранее учтённым контрактам, составил более 6,2 млн долларов США. География экспорта охватила 15 стран.

О кадровой подготовке для экспортно ориентированных предприятий региона рассказала профессор Мурманского арктического университета Наталья Щебарова. Опытом экспорта туристических услуг поделился гендиректор ООО «Визит Мурманск» Олег Теребенин. Представитель АО «Российский экспортный центр» в г. Калининграде Александр Пряхин сообщил о мерах поддержки и преимуществах участия в программе «Сделано в России», помогающей продвигать товары и услуги на внешних рынках.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566460/#&gid=1&pid=1

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)Суммарная задолженность по заработной плате в стране увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 47,1%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар укрепляется на 69 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота подвели итоги весенних проверок объектов казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
