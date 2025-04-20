В Мурманске состоялся «Арктический диалог» с губернатором Андреем Чибисом

Глава региона пообщался с участниками Всемирного фестиваля молодёжи.

«Благодарю вас за работу. Иностранные гости, которые участвовали в фестивале, благодаря вам посмотрели на нашу страну другими глазами. Россия — это очевидно, лучше всех стран по качеству жизни и динамики развития. Я горжусь вами. Каждый из вас проявил свои самые лучшие качества. Люди, которые способны это делать, отдавать частичку себя — вызывают уважение», — отметил губернатор.

Молодых северян волновали самые разные вопросы: от благоустройства до социальных мер поддержки.

Так, например, участники интересовались можно ли минимизировать количество соли для обсыпки наледи.

«Я публично поручил проанализировать этот вопрос. Этой зимой у нас наибольший объём осадков за 90 лет. В Мурманской области всегда были температурные качели, однако в этом году особенно. Когда мы готовились к МАФу, то вычистили центральную часть города до асфальта. Теперь муниципалитету поручено делать так всегда», — сказал губернатор.

Ещё один вопрос касался популяризации туристических мест среди молодых северян.

«Вы абсолютно правы. Мы системно раскручиваем тему туризма, если бы не высокий туристический поток, то не было бы нового аэропорта, большая часть общепита закрылась бы. Туризм — отрасль экономики, которая стимулирует инфраструктуру. Мы будем и дальше вести работу в этом направлении, так как некоторые наши жители, правда, не знают о многих местах Кольского Заполярья. Мы стараемся стимулировать интерес через программу лояльности. Подумаем, какую ещё работу организовать», — подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, в рамках программы внеурочной деятельности «На Севере — жить!» для школьников и студентов организованы экскурсии по Мурманской области с целью знакомства с производственными предприятиями.

Помимо этого, был задан вопрос о том, что самое важное для себя выделил губернатор за время работы в регионе.

«Для меня — большая честь служить Мурманской области. Я благодарен людям, которые меня выбрали, Президенту России Владимиру Путину за то, что дали возможность внести вклад в развитие Арктики. Потому что это крайне важный регион, особенно с учётом геополитики. Решения, которых удалось добиться и получить поддержку президента: продление программы реновации ЗАТО, строительство МТУ, порта «Лавна», — очень мотивируют», — заключил глава региона.

В рамках «Арктического диалога» губернатор вручил участникам Всемирного фестиваля молодёжи памятные медали и грамоты от Президента Российской Федерации.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, Всемирный фестиваль молодёжи – масштабное международное событие, прошедшее в России с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» (г. Сочи). Фестиваль собрал более 20000 участников из 190 стран мира, включая молодежь, лидеров общественных движений, представителей деловых и академических кругов. Основная цель фестиваля заключалась в создании платформы для диалога и сотрудничества между молодыми людьми из разных стран, развитии международного молодежного сотрудничества и укреплении связей между молодыми лидерами.

Программа фестиваля включала обширную образовательную, культурную и спортивную повестку. Участники приняли участие в панельных дискуссиях, мастер-классах, воркшопах и творческих встречах с известными деятелями науки, культуры и спорта. От Мурманской области во Всемирном фестивале молодёжи 2024 года приняло участие 30 волонтеров и 90 участников из числа молодёжи Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/