Мурманская область. Арктика (16+)19.11.25 16:00

В Мурманске состоялся День открытых дверей Школы креативных индустрий

В минувшие выходные в Мурманской областной научной библиотеке прошёл День открытых дверей новой Школы креативных индустрий. Мероприятие собрало будущих студийцев и их родителей, которые смогли познакомиться с возможностями новой уникальной образовательной площадки региона.

«Предстоящее открытие Школы креативных индустрий станет важным шагом в развитии творческого потенциала нашей молодежи. Здесь будут созданы все условия для того, чтобы талантливые северяне могли осваивать современные профессии в сфере культуры и искусства, не уезжая из нашего региона. Этот проект открывает новые возможности для самореализации подрастающего поколения, чтобы в будущем они внесли свой вклад в развитие сферы культуры и креативной экономики», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Руководитель Школы креативных индустрий Ольга Чехова подробно рассказала об образовательном процессе.

«Школа креативных индустрий — это уникальная площадка, где молодёжь может развивать творческие способности и осваивать востребованные профессии в инновационной среде. Ученики смогут экспериментировать, развивать креативное мышление и учиться работать в команде по шести направлениям: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация, дизайн и интерактивные цифровые технологии. Мы будем использовать успешный опыт коллег из других регионов, где такие школы уже доказали свою эффективность», — рассказала Ольга Чехова.

Гости мероприятия смогли пообщаться с преподавательским составом школы и стать участниками мастер-класса «Коммерческий трек за 20 минут», который провели звукорежиссер Екатерина Шиляева и специалист по современной электронной музыке Альберт Попов. Так, ребята под руководством наставников создали свои первые музыкальные произведения и познакомились с основами звукозаписи.

В завершение дня открытых дверей состоялась оживленная дискуссия с родителями, в ходе которой организаторы ответили на все интересующие вопросы о процессе обучения, техническом оснащении школы и перспективах выпускников.

Напомним, образовательный центр создаётся по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – Жить!» и начнёт работу в конце 2025 года.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, Школа креативных индустрий – это уникальная для региона площадка дополнительного образования, ориентированная на учащихся 5-11 классов. Обучение продолжительностью два года будет осуществляться на бесплатной основе. Занятия будут проходить в здании Детской художественной школы по адресу: ул. Полярной Дивизии, 1/16.

В 2025 году набор осуществляется на 85 бюджетных мест. Для подачи заявки на обучение необходимо заполнить электронную анкету, доступную по ссылке.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557180/#&gid=1&pid=7

