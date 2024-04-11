В Мурманске состоялся диалог на равных с будущими энергетиками

Специалисты АО «МОЭСК» приняли участие в проекте регионального Минэнерго и ЖКХ «Диалог на равных».

Цикл тематических встреч представителей организаций топливно-энергетического комплекса в рамках проекта «Диалог на равных» нацелен на повышение престижа технических специальностей, профориентацию и мотивацию молодёжи личным примером успеха.

Энергетики АО «МОЭСК» рассказали учащимся «Атомкласса» Мурманского международного лицея о специфике профессии электроэнергетика, постулатах электробезопасности, продемонстрировали примеры оказания первой помощи при несчастных случаях.

Эта практическая часть урока вызвала у старшеклассников особенный интерес: наглядным пособием стал робот-тренажёр с беспроводным планшетным компьютером.

С помощью современного симуляционного оборудования ребята отработали навыки диагностики признаков жизни, транспортировки пострадавшего, оказания первой помощи при ожогах, переломах, кровотечениях, поражении электрическим током, выполнения сердечно-легочной реанимации.

«Конечно, наша сегодняшняя аудитория – ребята взрослые, эрудированные и грамотные. Но напомнить о правилах, которые могут спасти их здоровье и жизнь в критической ситуации, считаю, никогда не будет лишним», – отметила заместитель начальника отдела охраны труда и пожарной безопасности АО «МОЭСК» Ольга Игнатенкова.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, кульминацией встречи стала викторина на тему электроэнергетики и вручение призов самым активным участникам.

Фото: https://gov-murman.ru