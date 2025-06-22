В Мурманске состоялся единый день приёма участников СВО по вопросам медицинского обеспечения

Мероприятие организовано в штабе общественной поддержки. Приём северян провели депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко, заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев, а также специалисты регионального филиала фонда Госфонда «Защитники Отечества».

Как подчеркнула Татьяна Кусайко, подобные тематические приёмы на площадке «Единой России» проходят на постоянной основе. С начала года уже проведено девять таких встреч. Каждая из них посвящена отдельному направлению: от социальной поддержки до медицинской помощи.

«Сегодня на приём обратились несколько заявителей. Вопросы самые разные: от организации лечения и реабилитации до получения специализированной помощи для членов семьи», - пояснила парламентарий.

За первое полугодие 2025 года в рамках тематических приёмов было рассмотрено более 80 обращений. Граждан интересуют вопросы образования, медицинского сопровождения, предоставления льгот и пособий, оформления социальных выплат, а также жилья, земли и образования.

«Тематические консультации помогают не только решать насущные проблемы людей, но и выстраивать эффективный диалог между органами власти. Там, где это возможно, решения принимаются в ходе приема. Если требуется дополнительная проработка, обращения фиксируются, направляются в соответствующие ведомства и находятся на личном контроле», – заключила депутат.

По мнению участника региональной программы для ветеранов СВО «Герои Севера» Артура Ли, социальная поддержка участников специальной военной операции является важной обязанностью государства.

«Наши защитники должны понимать, что они не останутся наедине со своими проблемами. Очень важно осуществлять персональное сопровождение всех ветеранов боевых действий, особенно нуждающихся в протезировании, их дальнейшую реабилитацию и социализацию в обществе. Татьяна Алексеевна Кусайко всегда чутко относится к решению любых проблемных вопросов, особенно тех, что касаются качественного и своевременного оказания медицинской помощи. Министерство здравоохранения Мурманской области постоянно разрабатывает и совершенствует маршрутизацию оказания медицинской помощи участникам СВО ввиду того, что многие из них нуждаются в оказании именно высокотехнологичной медицинской помощи в центральных медицинских организациях. Фонд «Защитники Отечества», безусловно, проводит эффективную работу, там оказывают разностороннюю поддержку участникам СВО. Специалисты фонда взаимодействуют с различными министерствами и ведомствами, напрямую получая различную информацию, и в итоге решают проблемные вопросы своих подопечных. Я не сомневаюсь, что все обращения, полученные в ходе приёма, будут детально проанализированы и решены», – подчеркнул участник программы «Герои Севера».

Фото (пресс-служба Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия»): https://gov-murman.ru/info/news/549004/#&gid=1&pid=1