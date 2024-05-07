В Мурманске состоялся фестиваль психологии «Север»

В рамках Года семьи в Мурманской областной научной библиотеке прошёл фестиваль «Север». Главной темой мероприятия стала психология семейных отношений. Более 100 участников, включая специалистов областных социальных учреждений, обсудили актуальные вопросы семейной психологии.

Фестиваль включал семь тематических площадок для профессионального развития специалистов, работающих с семьями. Обучение провели опытные психологи из Мурманска, Североморска, Саратова и Москвы.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Алексей Геринг.

«Этот год объявлен Президентом РФ Годом семьи. С января по всей России проходят тысячи мероприятий, объединенные одной целью – напомнить нам о семейных ценностях, и что самое важное в жизни каждого человека – это его близкие и гармония внутри семьи. Только в Мурманской области запланировано более 350 событий: досуговых, спортивных и образовательных. Надеемся, что сегодняшний фестиваль станет площадкой, где участники смогут получить ценные советы от профессионалов и найти новые подходы к решению проблем, возникающих в семье», – подчеркнул Алексей Геринг.

В рамках работы площадок проходили как теоретические занятия и лекции, так и практические мастер-классы. Приглашенные специалисты представили портрет психологически здоровой семьи, рассказали об инструментах и приёмах эффективной внутрисемейной коммуникации, нюансах и примерах из личного опыта работы с семьями, где воспитываются дети с ОВЗ и инвалидностью. Большой интерес у участников вызвал мастер-класс по работе с конфликтом «Как общаться с трудными людьми?».

Кроме того, гостей фестиваля ждали выступления местных творческих коллективов с номерами на семейную тематику, розыгрыши призов от организаторов, а также общение в кругу коллег и единомышленников.

Напомним, мероприятие организовано Центром «Ежедневная психология» при поддержке регионального Министерства труда и социального развития.

Фото (Андрей ГЕРАСИМОВИЧ): https://gov-murman.ru