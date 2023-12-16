В Мурманске состоялся финал официальной Мурманской лиги КВН

Вчера в концертном зале ДКиНТ им. С.М. Кирова состоялось долгожданное событие этого года — финал официальной Мурманской лиги КВН.

За главный приз сезона — поездку на юбилейный 35-й Фестиваль команд КВН «КиВиН», который пройдет в Сочи в январе 2024 года — боролись шесть команд Кольского Заполярья: «Эффект Доплера», г. Мурманск; «Сборная Заозёрска», ЗАТО г. Заозерск; «Я так больше Не МАГУ», МАУ, г. Мурманск; «Сборная медицинских работников», г. Мурманск; «Разные люди», «35-й СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка»; «Канат», МАУ, г. Мурманск.

Ведущим игры стал чемпион Высшей лиги КВН в составе команды КВН «Неудержимый Джо» — Герман Иванов.

Как сообщает пресс-служба города Мурманска, весёлые и находчивые соревновались в двух конкурсах, демонстрируя зрителям свою изобретательность. Оценивал финальную игру в составе жюри глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

— Искренне рад за мурманскую молодёжь – у них есть прекрасное сообщество друзей, объединенных любовью к юмору, драйву и позитиву, — сказал Юрий Сердечкин.

Каждая игра Мурманской лиги КВН привлекает огромное внимание северян. После старта продаж билеты раскупаются за считанные часы.

По итогам игр, 1 место разделили команды «Разные люди» («35-й СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка») и «Канат» (Мурманский арктический университет); 2 место завоевали команды «Я так больше Не МАГУ» (Мурманский арктический университет), «Эффект Доплера» и «Сборная медицинских работников», 3 место досталось «Сборной Заозерска».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26322&page=1