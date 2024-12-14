В Мурманске состоялся финал программы поддержки инновационных проектов «МАУ. Стартап-2024»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, финал программы поддержки инновационных проектов студентов Мурманского арктического университета «МАУ. Стартап-2024» состоялся в «Океан-Холле». Десять студенческих команд представили свои проекты перед жюри – экспертами федерального и регионального уровней, включая представителей Министерства науки и высшего образования РФ.

На финале собрались около 200 участников, более тысячи зрителей наблюдали за мероприятием онлайн. В рамках мероприятия также прошла выставка научно-инновационных разработок студентов и сотрудников МАУ по направлениям «ФудНет» и «ЭдуНет».

Экспертов, участников второго студенческого акселератора поприветствовала сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева.

«Мурманская область – особенный регион. Небольшой по площади – всего около 1% площади Российской Федерации – он всегда играл важную роль в развитии страны. И сегодня Заполярье – территория, на которой реализуются стратегически важные проекты, а также край, который ежегодно посещает рекордное для АЗРФ число туристов. Чем запомнится Мурманская область гостям, насколько яркой, комфортной и интересной будет жизнь на Севере зависит от вас! Ваши проекты уже показали, как много идей у заполярной молодёжи. Дерзайте и впредь!» – обратилась парламентарий к командам, которые защищали свои проекты в рамках демо-дня.

Сенатор отметила важность акселерационной программы, которая создаёт дополнительные возможности для студентов реализовать потенциал в родной Мурманской области. Она выразила уверенность в том, что настойчивость на пути к своей цели вкупе со знаниями и навыками, приобретёнными в ходе подготовки и презентации проектов, поддержкой Мурманского арктического университета и правительства Мурманской области помогут участникам добиться успеха в любых начинаниях.

Среди почетных гостей мероприятия также были председатель комитета по образованию и науке Облдумы Алексей Гиляров, ректор МАУ Ирина Шадрина, представители министерства образования и науки Мурманской области, Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора, Торгово-промышленной палаты региона, оператор акселератора «УРАЛХИМ-Элемент роста» Михаил Захаревич.

В мероприятиях акселератора приняли участие более 520 человек, сформировав 84 стартап-команды. На финале определили победителей, которым вручили денежные сертификаты и подарки от партнеров программы.

Главные призы – сертификаты на 100000 рублей – получили команда «Леморе» с проектом мурманских пряников с ламинарией, «Физика видима» – наглядные физические опыты для школ, команда «Энимал квест» c концепцией логопедической игры для младших дошкольников.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, программа «МАУ. Стартап-2024» реализуется с сентября по декабрь 2024 года и направлена на поддержку проектных команд и студенческих инициатив в создании инновационных продуктов. Она осуществляется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Цель акселератора — помочь студентам и молодым специалистам развивать свои идеи в таких ключевых направлениях, как «ФудНет» и «ЭдуНет», что соответствует целям социально-экономического развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/