В центре Мурманска ограничивается движение автотранспорта по 1 сентября
Мурманская область. Арктика (16+)24.05.26 15:00

В Мурманске состоялся форум муниципального сообщества «Развитие муниципалитетов: в центре внимания – человек»

На пленарном заседании участников поприветствовал губернатор Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что региональная и муниципальные команды слаженно работают для того, чтобы жизнь в городах и округах становилась лучше, реализуют проекты благоустройства, поддерживают предпринимательское сообщество. При этом всегда важно постоянно быть в прямом контакте с северянами, чутко реагировать на сигналы и обращения.

«Страна проходит непростое время. И наша важнейшая задача – постоянная вовлеченность, искреннее внимание к жителям, их вопросам, предложениям. Нужно быть на связи с нашими людьми, слышать их, поддерживать в любой ситуации. Мы много делаем вместе с вами для развития территорий, но важно работать в превентивном формате, предвосхищая запросы. Для этого – выходить в муниципалитет, видеть, что происходит, общаться с жителями. И относиться не формально, а щепетильно, глубоко погружаться даже в самые, казалось бы, небольшие вопросы. Люди должны чувствовать внимание и заботу от всех органов власти, на всех уровнях», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что в каждом муниципалитете активно реализуется народная программа «На Севере – жить!», созданная с учетом предложений жителей. Города и поселки преображаются – появляются новые школы, детские сады, медицинские учреждения, парки, детские площадки, ремонтируются жилые дома и дороги. Также масштабные работы ведутся по программе реновации ЗАТО, поддержанной Президентом РФ  Владимиром Путиным.

«Мы все вместе много уже сделали. И нам не стыдно за свою работу. Каждый муниципалитет активно меняется к лучшему, это видят жители. Но остается и много вопросов. И наша общая цель – все их держать на контроле, искать возможности, все силы прикладывать, чтобы изменить ситуацию, найти решение. Но отмечу, также нужно рассказывать о том, что уже сделано. Наглядно демонстрировать, что изменилось, какие объекты появились, какие процессы стали организованы лучше. Это также влияет на социальное самочувствие наших граждан», – обратился Андрей Чибис к присутствующим.

Глава региона вручил отличившимся представителям муниципальных команд благодарственные письма. В завершение состоялся открытый диалог – участники задавали вопросы по дальнейшему благоустройству своих территорий, вносили предложения и инициативы.

Региональный форум муниципального сообщества «Развитие муниципалитетов: в центре внимания – человек» организован Ассоциацией «Совет муниципальных образований Мурманской области», Министерством внутренней политики Мурманской области при поддержке Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в течение дня на площадке форума муниципальные команды обменялись успешными практиками, представили свои проекты по развитию территорий, обсудили работу на местах и инструменты для достижения главной цели – быть ближе к людям.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568204/#&gid=1&pid=35

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
