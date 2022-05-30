Добровольцы Русского географического общества летом очистят два острова в АрктикеСкоро лето! Отопительный сезон в Мурманске завершается
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.05.22 15:10

В Мурманске состоялся форум, приуроченный к десятилетию регионального Центра поддержки предпринимательства

29 мая в Центре «Мой бизнес» состоялся форум «Мы есть», приуроченный к десятилетию Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

Форум организован Центром поддержки предпринимательства при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, и при активном содействии бизнес-сообщества региона.

«Уже 10 лет мы оказываем информационно-консультационные услуги, реализуем федеральные и региональные образовательные программы, проводим семинары, тренинги и мастер-классы, организуем форумы и другие деловые мероприятия. За этот период Центр поддержки предпринимательства развивался, быстро и эффективно адаптировался к социально-экономическим изменениям, происходящим в регионе. Это, безусловно, заслуга всей команды», – рассказала о работе Центра его руководитель Виктория Тимонова.

Форум объединил северян со всего региона, поскольку прошёл в офлайн- и онлайн-форматах. Насыщенная деловая программа была актуальна как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто уже не первый год развивает свой бизнес.

Ведущие российские эксперты поделились практическим опытом и инструментами по старту и развитию бизнеса. В рамках форума прошли блоки с кейсами от мурманских предпринимателей. Кроме того, в неформальной обстановке участники смогли пообщаться на интересующие их темы.

В развлекательной части мероприятия состоялся фоточеллендж «Мы есть!» – увлекательный нетворкинг в формате творческого фотобаттла, а также экспресс-квест «Предприниматель может всё!» – погоня за артефактами, поиск подсказок, шифры и головоломки. Победители и участники получили подарки от партнёров мероприятия.

Своими впечатлениями поделилась индивидуальный предприниматель из Оленегорска Оксана Строна: «Спасибо за возможность познавать новое, находить новые знания. Это даёт настрой не опускать руки в наше время и двигаться дальше с новыми силами!»

Также пользу мероприятия отметила самозанятая Елена Долгополова: «Мастер-класс Алексея Филиппова – это круто! Все мысли структурируются, обновляются, появляется просто потрясающая уверенность в себе, своей уникальности! Эти мастер-классы дают огромную творческую силу, очень благодарна спикеру и организаторам мероприятия, дружному коллективу ЦПП – огромная благодарность от всего молодого мурманского бизнеса».

Благодарность выразила и индивидуальный предприниматель Анна Пахомова: «Спасибо команде ЦПП за такие мероприятия. За помощь и поддержку. Отдельное спасибо за мастер-класс Алексею Филиппову, позитивный человек, помог достать из головы новые идеи».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, форум состоялся в рамках мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 

 

Фото:  https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/2022/05/20/biznes-dlya-biznesa---konferenciya-v2v-proshla-v-murmanske

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область получила более 146 млн рублей из федерального бюджета на развитие туристической отрасли-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 4,72 рубля, доллар потерял почти 3,31 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области около 110 тысяч граждан и организаций числятся в должниках за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены изменения в порядок предоставления гражданам ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика