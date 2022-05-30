В Мурманске состоялся форум, приуроченный к десятилетию регионального Центра поддержки предпринимательства

29 мая в Центре «Мой бизнес» состоялся форум «Мы есть», приуроченный к десятилетию Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

Форум организован Центром поддержки предпринимательства при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, и при активном содействии бизнес-сообщества региона.

«Уже 10 лет мы оказываем информационно-консультационные услуги, реализуем федеральные и региональные образовательные программы, проводим семинары, тренинги и мастер-классы, организуем форумы и другие деловые мероприятия. За этот период Центр поддержки предпринимательства развивался, быстро и эффективно адаптировался к социально-экономическим изменениям, происходящим в регионе. Это, безусловно, заслуга всей команды», – рассказала о работе Центра его руководитель Виктория Тимонова.

Форум объединил северян со всего региона, поскольку прошёл в офлайн- и онлайн-форматах. Насыщенная деловая программа была актуальна как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто уже не первый год развивает свой бизнес.

Ведущие российские эксперты поделились практическим опытом и инструментами по старту и развитию бизнеса. В рамках форума прошли блоки с кейсами от мурманских предпринимателей. Кроме того, в неформальной обстановке участники смогли пообщаться на интересующие их темы.

В развлекательной части мероприятия состоялся фоточеллендж «Мы есть!» – увлекательный нетворкинг в формате творческого фотобаттла, а также экспресс-квест «Предприниматель может всё!» – погоня за артефактами, поиск подсказок, шифры и головоломки. Победители и участники получили подарки от партнёров мероприятия.

Своими впечатлениями поделилась индивидуальный предприниматель из Оленегорска Оксана Строна: «Спасибо за возможность познавать новое, находить новые знания. Это даёт настрой не опускать руки в наше время и двигаться дальше с новыми силами!»

Также пользу мероприятия отметила самозанятая Елена Долгополова: «Мастер-класс Алексея Филиппова – это круто! Все мысли структурируются, обновляются, появляется просто потрясающая уверенность в себе, своей уникальности! Эти мастер-классы дают огромную творческую силу, очень благодарна спикеру и организаторам мероприятия, дружному коллективу ЦПП – огромная благодарность от всего молодого мурманского бизнеса».

Благодарность выразила и индивидуальный предприниматель Анна Пахомова: «Спасибо команде ЦПП за такие мероприятия. За помощь и поддержку. Отдельное спасибо за мастер-класс Алексею Филиппову, позитивный человек, помог достать из головы новые идеи».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, форум состоялся в рамках мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/2022/05/20/biznes-dlya-biznesa---konferenciya-v2v-proshla-v-murmanske