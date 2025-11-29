В Мурманске состоялся гала-концерт городского фестиваля талантов «Звезда Арктики»

27 ноября в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» прошёл гала-концерт городского фестиваля талантов «Звезда Арктики». Финал объединил самых ярких участников фестиваля и стал завершающим этапом масштабного проекта, направленного на поддержку и развитие творческой молодежи Мурманска.

Как отмечает администрация города Мурманска, в 2025 году фестиваль вновь подтвердил свою высокую популярность среди юных артистов: на конкурс поступило 59 заявок от сольных исполнителей и молодёжных коллективов. Участники состязались в четырёх номинациях: «Движение Арктики», «Звучание Арктики», «Голос Арктики», «Уникальная Арктика».

Наибольшее число участников представляло хореографию и вокал — зрители и жюри увидели 44 сольных и 15 коллективных выступлений. Для многих молодых артистов участие в фестивале стало первым выходом на большую сцену и важным этапом творческого пути.

Выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные хореографы, исполнители и деятели культуры. Именно они определили обладателей дипломов и специальных наград.

Номинация «Голос Арктики»: Попов Даниил, Гладкова Владлена.

Номинация «Движение Арктики»: Лотоцкая Мария, Борискина Алёна, Григорьян Инна, Карпенкова Полина, дуэт Инны Григорьян и Яны Григорьян.

Номинация «Звучание Арктики»: вокальный коллектив «Созвучие», Ильина Валерия, Костюченко Милана, Пахоленко Ангелина, Астрашевская Влада, Шапарь Ева, Веселова Валерия, Рыжкова Рената, Канашина Вероника.

Номинация «Уникальная Арктика»: дуэт Дарьи Прокопович и Софии Касап.

Специальные дипломы жюри: «Голос Арктики» - Пронькин Артём, Скрит Диана; «Движение Арктики» - Шведова Ульяна, народный самодеятельный коллектив ансамбль современного танца «Престиж»; «Звучание Арктики» - образцовый самодеятельный коллектив шоу-группа «Поколение Альфа», Левчук Анна, Валов Андрей, Горишняя Дарья и «Уникальная Арктика» - Кудринский Роман.

По завершении гала-концерта все участники фестиваля получили дипломы. «Звезда Арктики» вновь продемонстрировала, что в Мурманске растёт сильное, творческое и амбициозное молодое поколение, готовое развивать культурную жизнь города.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31381&page=1