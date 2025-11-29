Сложно, но можно: в преддверии Нового года северяне смогут самостоятельно запастись живой ельюЛюдей тянет в море: до конца 2025 года завершат работы по первой обитаемой подводной станции Вангард, учёные протестировали гидрокостюм для защиты от акул
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.11.25 10:00

В Мурманске состоялся гала-концерт городского фестиваля талантов «Звезда Арктики»

27 ноября в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» прошёл гала-концерт городского фестиваля талантов «Звезда Арктики». Финал объединил самых ярких участников фестиваля и стал завершающим этапом масштабного проекта, направленного на поддержку и развитие творческой молодежи Мурманска.

Как отмечает администрация города Мурманска, в 2025 году фестиваль вновь подтвердил свою высокую популярность среди юных артистов: на конкурс поступило 59 заявок от сольных исполнителей и молодёжных коллективов. Участники состязались в четырёх номинациях: «Движение Арктики», «Звучание Арктики», «Голос Арктики», «Уникальная Арктика».

Наибольшее число участников представляло хореографию и вокал — зрители и жюри увидели 44 сольных и 15 коллективных выступлений. Для многих молодых артистов участие в фестивале стало первым выходом на большую сцену и важным этапом творческого пути.

Выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные хореографы, исполнители и деятели культуры. Именно они определили обладателей дипломов и специальных наград.

Номинация «Голос Арктики»: Попов Даниил, Гладкова Владлена.

Номинация «Движение Арктики»: Лотоцкая Мария, Борискина Алёна, Григорьян Инна, Карпенкова Полина, дуэт Инны Григорьян и Яны Григорьян.

Номинация «Звучание Арктики»: вокальный коллектив «Созвучие», Ильина Валерия, Костюченко Милана, Пахоленко Ангелина, Астрашевская Влада, Шапарь Ева, Веселова Валерия, Рыжкова Рената, Канашина Вероника.

Номинация «Уникальная Арктика»: дуэт Дарьи Прокопович и Софии Касап.

Специальные дипломы жюри: «Голос Арктики» - Пронькин Артём, Скрит Диана; «Движение Арктики» - Шведова Ульяна, народный самодеятельный коллектив ансамбль современного танца «Престиж»; «Звучание Арктики» - образцовый самодеятельный коллектив шоу-группа «Поколение Альфа», Левчук Анна, Валов Андрей, Горишняя Дарья и «Уникальная Арктика» - Кудринский Роман.

По завершении гала-концерта все участники фестиваля получили дипломы. «Звезда Арктики» вновь продемонстрировала, что в Мурманске растёт сильное, творческое и амбициозное молодое поколение, готовое развивать культурную жизнь города.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31381&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:25«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)23:55«Война под землей». Художественный фильм (16+)00:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Дыра в кармане: банкротами за 10 месяцев стали 517,73 тысячи россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 3 копейки, доллар потерял 2 копейки-PRO Энергетику (18+)В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 ноября и 1 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»