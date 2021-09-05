В Мурманске состоялся городской фестиваль «I am»

В Мурманске на территории Молодёжного центра на улице Бондарной вчера в шестой раз прошёл фестиваль уличного искусства «I am».

В рамках фестиваля работало несколько сценических площадок для молодых музыкантов, художников, скульпторов, дизайнеров, индивидуальных исполнителей и творческих коллективов города Мурманска различной направленности. Также прошла выставка арт-объектов.

- В Мурманске живёт очень талантливая и творческая молодёжь, - отметил Михаил Белошеев. – Уверен, что такие события объединяют людей и создают благоприятные условия для развития творчества и искусства.