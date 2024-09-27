В Мурманске состоялся ХXIV турнир по футболу памяти экипажа АПЛ «Курск»

Соревнования среди команд региона прошли с 24 по 26 сентября на стадионе городского спортивного центра «Авангард». Почётным гостем стал председатель Мурманского регионального отделения общероссийского общественного движения поддержки флота Виталий Поборчий.

По итогам соревнований из 8 команд спортсменов 2014-2015 года рождения в старшей возрастной группе: первое место завоевала команда «Лидер» из Апатитов; «серебро» - мурманская команда «Лапландия-2014»; «бронзу» - «Кировск».

Как сообщает администрация города Мурманска, из 14 команд спортсменов 2016-2017 года рождения в младшей возрастной группе: первое место досталось команде «Горняк» из Ковдора; «серебро» - команде «Олимп»; - «бронза» - команде ДЮСШ №10.

На тожественной церемонии награждения победителям и призёрам вручили заслуженные кубки и дипломы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28541&page=1