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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.24 13:30

В Мурманске состоялся ХXIV турнир по футболу памяти экипажа АПЛ «Курск»

Соревнования среди команд региона прошли с 24 по 26 сентября на стадионе городского спортивного центра «Авангард». Почётным гостем стал председатель Мурманского регионального отделения общероссийского общественного движения поддержки флота Виталий Поборчий.

По итогам соревнований из 8 команд спортсменов 2014-2015 года рождения в старшей возрастной группе: первое место завоевала команда «Лидер» из Апатитов; «серебро» - мурманская команда «Лапландия-2014»; «бронзу» - «Кировск».

Как сообщает администрация города Мурманска, из 14 команд спортсменов 2016-2017 года рождения в младшей возрастной группе: первое место досталось команде «Горняк» из Ковдора; «серебро» - команде «Олимп»; - «бронза» - команде ДЮСШ №10.

На тожественной церемонии награждения победителям и призёрам вручили заслуженные кубки и дипломы.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28541&page=1

 

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