В Мурманске состоялся кинофестиваль «Без срока давности»

Кинофестиваль прошёл в молодёжном пространстве «СОПКИ» и был посвящён Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Участниками мероприятия стали обучающиеся образовательных учреждений города, работающая молодёжь, активисты общероссийского движения «Волонтёры Победы», представители общественных организаций города Мурманска, курсанты военно-патриотических клубов «Витязь» и «Рать».

Как сообщает администрация города Мурманска, перед мурманчанами выступил депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев. Он рассказал присутствующим об истории возникновения и легендарном пути Полярной дивизии. После чего собравшиеся посмотрели документальный фильм Андрея Сычева «Памятник».

Итогом встречи стала дискуссия о фальсификации истории о Великой Отечественной войне. Также гости мероприятия поговорили о преступлениях против мирного населения Мурманской области, совершенных нацистами и их пособниками в годы войны.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24844&page=1