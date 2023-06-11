В Мурманске состоялся комиссионный выезд в Октябрьский район на дороги, ремонтируемые по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в прошлые периоды

В составе комиссии – руководитель Мурманского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Эвелина Макарова, депутат городского Совета депутатов города Мурманска Анна Верещагина, представители регионального Минтранса, комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и подрядной организации.

По многочисленным просьбам мурманчан в 2021 году завершён ремонт Северного проезда и участка дороги от улицы Старостина до дома №25 по Северному проезду. Объект в числе ключевых дорожных артерий областного центра: Северный проезд связывает Восточный микрорайон с центром города. Подрядчиком там уложен новый слой асфальтобетона, обновлены тротуары и благоустроена территория.

«Дорога в ухоженном состоянии, мы видим, что подрядчик следит за своим объектом: все швы пролиты, незначительные дефекты, которые появились после зимы – были устранены достаточно оперативно», – поделилась мнением Анна Верещагина.

При обсуждении рабочих вопросов с подрядчиком, рассмотрели и вопрос мурманчанина, который обратился с просьбой занизить имеющиеся бордюры на участке тротуара вдоль улицы Старостина на пересечении улиц Карла Маркса - Старостина для удобства маломобильных северян.

«Рядом находится поликлиника и высокие бордюры доставляют неудобства не только маломобильным жителям нашего города, но и мамам с колясками. Очень приятно, что в ходе таких комиссий мы можем обсудить и найти решения и для других, не менее важных вопросов. Очень важно, что подрядчик нас слышит и готов помогать», – прокомментировала Эвелина Макарова.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, комиссия осмотрела также проезжую часть с тротуарами на улице Софьи Перовской, которая ремонтировалась в 2022 году. Дорога находится в удовлетворительном состоянии, незначительные дефекты, влияющие на безопасность дорожного движения, устраняются в рамках гарантийных обязательств.

Работа с гарантийными объектами не менее значима, чем ремонт дорожной сети: важно не только обустроить участок дороги, но сохранить его в надлежащем состоянии во время эксплуатации.

Фото: https://gov-murman.ru