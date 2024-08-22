В Мурманске состоялся концерт-акция, посвящённый Дню государственного флага России

Праздничные мероприятия прошли в сквере на улице Ленинградской. В них приняли участие депутаты регионального парламента, представители исполнительной власти региона, муниципалитета, общественных организаций, мурманчане и гости города.

С праздником северян поздравил председатель областной Думы Сергей Дубовой:

– Наш легендарный триколор является символом нашего сильного государства, его уникальной истории и культуры, единства, величия и мощи. Уверен, что каждый житель Кольского Севера, видя развевающийся на ветру российский стяг, испытывает чувство гордости за свою Родину, за своих соотечественников. Под нашим флагом мы живём и работаем, развивая экономику, передаем традиции из поколения в поколение, совершаем ратные подвиги, научные открытия и спортивные достижения! Пусть наш флаг гордо реет над стабильной и процветающей Россией!

День государственного флага России стал особенным для 14 юных мурманчан. В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» Сергей Дубовой вместе с и.о. начальника УМВД России по Мурманской области Александром Араповым вручили подросткам их первые паспорта.

Мурманчане и гости города также стали участниками акции «Виват российский триколор!». Под песню «Широка страна моя родная» в исполнении вокального академического ансамбля «Эвридика», десятки человек развернули масштабную копию полотнища флага Российской Федерации.

Перед гостями праздника выступили творческие коллективы. В сквере прозвучали песни о России и родном крае.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30604/