Всероссийская акция «Ночь кино» охватит все муниципалитеты Мурманской областиТеатральные премьеры и выступления виртуозных музыкантов: областные учреждения культуры готовятся к началу нового творческого сезона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.08.24 19:45

В Мурманске состоялся концерт-акция, посвящённый Дню государственного флага России

Праздничные мероприятия прошли в сквере на улице Ленинградской. В них приняли участие депутаты регионального парламента, представители исполнительной власти региона, муниципалитета, общественных организаций, мурманчане и гости города.

С праздником северян поздравил председатель областной Думы Сергей Дубовой:

– Наш легендарный триколор является символом нашего сильного государства, его уникальной истории и культуры, единства, величия и мощи. Уверен, что каждый житель Кольского Севера, видя развевающийся на ветру российский стяг, испытывает чувство гордости за свою Родину, за своих соотечественников. Под нашим флагом мы живём и работаем, развивая экономику, передаем традиции из поколения в поколение, совершаем ратные подвиги, научные открытия и спортивные достижения! Пусть наш флаг гордо реет над стабильной и процветающей Россией!

День государственного флага России стал особенным для 14 юных мурманчан. В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» Сергей Дубовой вместе с и.о. начальника УМВД России по Мурманской области Александром Араповым вручили подросткам их первые паспорта.

Мурманчане и гости города также стали участниками акции «Виват российский триколор!». Под песню «Широка страна моя родная» в исполнении вокального академического ансамбля «Эвридика», десятки человек развернули масштабную копию полотнища флага Российской Федерации.

Перед гостями праздника выступили творческие коллективы. В сквере прозвучали песни о России и родном крае.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30604/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)Установление границ земельного участка - возможность без лишних проблем совершать сделки с недвижимостью
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Многие россияне пока не готовы к зарплате в цифровых рублях-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается почти на 40 копеек, евро теряет 33 копейки-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика