В Мурманске состоялся концерт живой музыки

В Доме культуры «Первомайский» областного центра прошёл концерт для участников общественной организации «Валентина-плюс». Перед гостями выступили ребята из Клуба любителей гитарной музыки.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля «#ЛюдиКакЛюди», который посвящён распространению информации об аутизме в России и включению лиц с расстройствами аутистического спектра в социальную среду и повседневную жизнь.

Как сообщает администрация города Мурманска, Клуб молодых инвалидов «Валентина-плюс» работает на общественных началах и объединяет 140 человек. ДК «Первомайский» уже долгое время сотрудничает с объединением. Сотрудники учреждения культуры регулярно проводят для участников общественной организации занятия по декоративно-прикладному искусству, рисованию, игровые программы, а также музыкальные концерты.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27064&page=1