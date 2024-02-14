В Мурманске состоялся круглый стол по актуальным вопросам переобучения и трудоустройства участников СВО

В обсуждении, которое прошло в Штабе общественной поддержки, приняли участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой, сенатор Российской Федерации Татьяна Сахарова, министр образования и науки региона Диана Кузнецова, уполномоченный по правам человека Мурманской области Михаил Шилов, представители областного правительства, образовательных учреждений, Центра занятости населения, промышленных предприятий и организаций.

Как отметила модератор мероприятия - региональный координатор проекта «Моя карьера с «Единой Россией» Светлана Виденеева, основными целями дискуссии стали обобщение практик переобучения и трудоустройства участников СВО на территории Мурманской области и выработка алгоритма межведомственного взаимодействия.

Сергей Дубовой рассказал, что идея о проведении круглого стола возникла во время личных приёмов граждан, общения с социальными координаторами регионального филиала Фонда «Защитники Отечества», встреч с участниками СВО.

- Меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, которые сегодня уже работают, сформировали масштабную систему социальной защиты и помощи, - подчеркнул парламентарий. - Но они не всегда учитывают разные житейские ситуации, личные обстоятельства, которые не позволяют людям этими мерами воспользоваться. С такими случаями нужно работать адресно.

Сенатор Татьяна Сахарова отметила, что Советом Федерации проводится мониторинг правоприменительной практики в субъектах по уже существующим мерам поддержки участников СВО и членов их семей.

- Работа над решениями, которые ещё больше расширят систему мер поддержки бойцов и их близких, продолжается, - сказала сенатор.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29451/