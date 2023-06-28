В Мурманске состоялся круглый стол по вопросам экономического сотрудничества предприятий Кольского Заполярья и Санкт-Петербурга

В Мурманске с 26 по 29 июня работает бизнес-делегация из Санкт-Петербурга. Основная цель деловых мероприятий – усилить взаимодействие между предпринимателями двух регионов.

В столицу нашего региона прибыли представители предприятий и организаций Северной столицы, обладающие арктическими компетенциями в разных сферах деятельности. Среди них – инновационные подводные технологии, морские робототехнические комплексы, электронное оборудование и навигационная техника для судов, производство и обслуживание вездеходной техники, технические средства безопасности, внедрение полиуретанов, гидроизоляция и устройство промышленных покрытий.

Программу мероприятий деловой миссии открыл круглый стол по вопросам экономического сотрудничества предприятий Санкт-Петербурга и Мурманской области, в рамках которого представители бизнеса двух регионов рассказали о проектах, возможных для совместной реализации.

«Только за пять месяцев 2023 года организации северной столицы и Мурманской области заключили 435 контрактов на сумму 2,4 млрд рублей, и мы видим резервы для дальнейшего развития отношений. Уверена, что наша деловая миссия будет способствовать заключению новых договоров, усилению взаимодействия между конкретными предприятиями и организациями Мурманска и Санкт-Петербурга», – приветствовала участников встречи первый зампредседателя комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Елена Асеева.

«Благодаря уникальному набору преференциальных режимов мы можем предложить беспрецедентную поддержку для реализации как крупных стратегически важных проектов, так и небольших бизнес-инициатив. В ходе упорной работы по позиционированию территории и созданию особых условий мы добились того, что наши инвесторы успешно реализуют крупнейшие инвестиционные проекты, имеющие общемировое значение. Всё это будет способствовать развитию наших кооперационных связей», – отметил в своём приветствии и.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко.

Исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса подробно рассказал о механизмах, с помощью которых предприниматели могут реализовать свои проекты на территории Мурманской области.

В общей сложности за круглым столом собрались представители более тридцати предприятий и организаций из Санкт-Петербурга и Мурманской области.

«Четыре гола назад, в конце 2019 года, правительство Мурманской области добилось решения о создании в регионе территории опережающего развития «Столица Арктики», и через полгода режим был создан. Параллельно шла усиленная работа по разработке закона о поддержке предпринимательской деятельности, который был подписан Президентом Владимиром Путиным и вступил в силу в августе. В результате эти инструменты со всеми возможностями Арктики создали платформу, которая сейчас является привлекательной для инвестиций. Отдельно хочу отметить проактивную позицию правительства Мурманской области, которое ввело дополнительную поддержку бизнеса в части действующих предприятий малого и среднего предпринимательства», – рассказал Артём Кукса.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в рамках деловой миссии состоятся B2B-встречи представителей петербургского бизнеса с руководителями предприятий Мурманска. Участники наглядно познакомятся с работой АО «Мурманский морской торговый порт», ФГУП «Атомфлот», АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция», ООО «Группа компаний Экосервис» и других крупных промышленных предприятий региона.

Фото: https://gov-murman.ru