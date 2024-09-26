В Мурманске состоялся культсовет

25 сентября сотрудники и руководители городских учреждений культуры собрались в обновленном здании Детской художественной школы на улице Полярной Дивизии, 1/16. Вместе они обсудили перспективы и приоритетные направления развития сферы, подняли проблемные вопросы.

Основной темой дискуссии стала нехватка квалифицированных кадров в учреждениях культуры. Разделившись на группы, участники разработали проекты, предложили свои идеи решения проблемы.

Напомним, в областном центре услуги социально-культурного и просветительского характера жителям города предоставляют Центр досуга и семейного творчества, Дворец культуры «Судоремонтник», Дом культуры Ленинского округа, Дом культуры «Первомайский», Выставочный зал города Мурманска, Центральная городская библиотека города Мурманска и Центральная детская библиотека города Мурманска.

Также работают 10 учреждений дополнительного образования сферы культуры, в которые входят музыкальные, художественная, театральная школы и школы искусств. В них обучаются более 3500 ребят.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28530&page=1