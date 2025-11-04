В Мурманске состоялся l региональный конкурс пленэра «Цвета Заполярья»

В Детской художественной школе Мурманска подвели итоги I регионального конкурса пленэра «Цвета Заполярья», который в этом году приобрёл статус областного. В творческом соревновании приняли участие 154 юных художника из 10 школ Мурманска, Полярных Зорь, Североморска и других муниципалитетов.

Работы участников, посвящённые природе и городским пейзажам Кольского Заполярья, оценивало компетентное жюри под руководством заслуженного художника России Виталия Бубенцова. Впервые к организации конкурса присоединился Мурманский колледж искусств, что подтверждает растущий уровень мероприятия.

Конкурс стал настоящим праздником творчества, который объединил юных художников из разных уголков Мурманской области. Подведение итогов и награждение победителей состоится 7 ноября в 16.30 в художественной школе (ул. Полярной Дивизии, 1/16).

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284858%2Fwall-139605315_31215