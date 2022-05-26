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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.22 16:30

В Мурманске состоялся масштабный фестиваль молодёжных субкультур, приуроченный к празднику последнего звонка

25 мая на территории спортивного комплекса «Долина Уюта» состоялся Фестиваль молодежных субкультур, приуроченный к празднику последнего звонка. Мероприятие посетили более 2 тысяч жителей Заполярья, из них более 150 человек – участники различных спортивных дисциплин.

Впервые фестиваль состоялся в 2021 году в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации». Его участниками стали представители наиболее востребованных среди молодёжи видов спорта и направлений, таких как скейтборд, трюковой самокат и велосипед ВМХ. Их выступления оценивали лучшие райдеры России во главе с многократным призёром и победителем Кубков мира, чемпионом России Максимом Кругловым. Параллельно проходили дэнс-баттлы и соревнования на лучший рисунок в стиле граффити.

В этом году программа существенно расширилась: к насыщенной соревновательной части добавилась киберзона для любителей компьютерных игр, поле для игры в лазертаг, а также школа диджеинга и мастер-класс от граффити-художников. Впервые гости фестиваля независимо от возраста пробовали силы не только в танцах и экстремальных видах спорта, но и записывали собственные музыкальные треки и перенимали секреты мастерства стрит-арта.

На недавно открытом в заполярной столице бетонном скейт-парке прошёл первый «Кубок Арктики» по летним экстремальным видам спорта, а также мастер-класс от топовых российских райдеров: Максим Круглов - скейтбординг, Дмитрий Фазолов - трюковый самокат, Артем Агарков - BMX. Победители и призеры соревнования получили сертификаты на денежные суммы: 1 место - 7000 рублей, 2 место - 5000 рублей, 3 место - 3000 рублей.

Фестиваль объединил в себе самые популярные направления уличного танца. Соревновательная часть танцевального мероприятия проводилась в следующих направлениях: брейкинг 1 на 1 (про), брейкинг 1 на 1 (юни), хип-хоп 1 на 1 (про), хип-хоп 1 на 1 (юни), шоу в дуэтах, лучшее шоу. Победители дэнс-баттлов получили денежные сертификаты номиналом 7000 рублей, обладатели вторых мест – 5000 рублей, третьих мест – 3000 рублей. Приз в номинации «Лучшее шоу в дуэтах» - 10000 рублей. Победители в категории «Лучшее шоу» получили 15000 рублей.

Всего денежных призов было разыграно на сумму более 149 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство спорта, ярким завершением фестиваля стал open air с участием резидентов радио «Рекорд Мурманск», команды мурманских диджеев, а также гостей из Санкт-Петербурга. Хедлайнером мероприятия выступил яркий dj-дуэт братьев-близнецов «S-BROTHER-S».

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=video-4185250_456246229%2F2788ee8bc5ca001fb2%2Fpl_wall_-4185250

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