В Мурманске состоялся массовый забег «Динамо бежит», приуроченный ко Дню физкультурника

Массовый забег «Динамо бежит», приуроченный ко Дню физкультурника в 2024 году, провели 3 августа в Мурманске. Забег собрал 123 спортсмена, среди них любители спорта и активного образа жизни со всего города и областей региона. Им предстояло преодолеть дистанции до 5 км, до 10 км и до 15 км. Участники, среди которых были как опытные бегуны, так и новички, вышли на старт около бассейна «Гольфстрим», а финишировали на стадионе спортивного комплекса «Долина Уюта». Трасса проходила по улицам города, где участников поддерживали зрители.

Награды победителям и призёрам вручали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, начальник УФСИН по Мурманской области, полковник внутренней службы Сергей Бондарь, директор Центра спортивной подготовки региона Александр Зубко.

Министр спорта региона Светлана Наумова поздравила всех с завершением забегов:

«В массовом забеге, который мы организовывали совместно с обществом Динамо, каждый получил заряд бодрости и отличного настроения, не только участники этого забега, но и зрители, которые сопровождали вас на протяжении всей дистанции и в финишном створе», – сказала Светлана Наумова.

«Поздравляю всех с успешным прохождением сегодняшних испытаний. Вы не только успешные сотрудники, но и отличные спортсмены. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в службе и спортивных побед», – подчеркнул Сергей Бондарь.

По завершении соревнований на дистанции до 5 км победу одержали Марина Лаврентьева и Сергей Васильев. На втором месте Наталия Абрамова и Владимир Пакета. На третьем месте Ольга Акулич и Антон Балашов. Дистанцию до 10 км быстрее всех преодолела Екатерина Бурянина. На втором месте Елена Зекунова, третье место – Нина Ильина. Победителем дистанции до 15 км стал Михаил Рыбаков. В призёрах Богдан Палий и Даниил Вакулин.

Среди представителей общества Динамо победителем дистанции 15 км стал Мирон Зубов. В призёрах Евгений Мартаненко и Иван Селиванов. Золотую медаль на дистанции 10 км завоевала Татьяна Виноградова. На втором месте Татьяна Соколова, на третьем – Татьяна Ярушкина. Константин Нечаев быстрее всех преодолел дистанцию в 5 км. Вторым стал Игорь Нилов, третьим – Сергей Попов.

На стадионе спортивного комплекса «Долина Уюта», в это же время, провели «Семейный забег». Семейным командам предстояло преодолеть 1 км. Стать частью настоящего семейного праздника решили более ста человек. В конце забега всех ждали памятные сувениры. Для всех присутствующих работали интерактивные и развлекательные площадки.

Как сообщает региональное Министерство спорта, мероприятие проводится в целях вовлечения жителей Мурманской области в систематические занятия физической культурой и спортом, совершенствование их спортивного досуга, повышение общественного значения традиционных семейных ценностей; пропаганды активного и здорового образа жизни среди жителей региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/