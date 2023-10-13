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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.23 11:00

В Мурманске состоялся медиафорум «Суд. Открытый диалог с обществом»

Приветствуя участников, губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что проведение форума – своевременная идея, так как у СМИ и общества есть запрос на открытость судебной власти.

Подобное мероприятие проводится в регионе впервые. Площадкой для его проведения стал Центр управления регионом Мурманской области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала,  участие в медиафоруме приняли представители органов судебной власти из различных регионов Российской Федерации, представители СМИ – главные редакторы информационных изданий и журналисты, а также представители науки и общественности.

«Идея проведения медиафорума в таком формате – очень своевременная. В обществе всегда был и есть запрос на справедливость. А судебная система ставит точку в том или ином споре. Но мало кто понимает, например, как работает судебный механизм, какой уровень ответственности у судей. И, безусловно, у общества есть запрос на открытость судебной власти, на понимание важности проводимой работы, на оперативное получение позиции суда. Надеюсь, что результатом форума станут решения и инициативы, которые будут способствовать совершенствованию проводимой вами работы», – сказал в приветственном слове губернатор Андрей Чибис.

Председатель комиссии Совета судей РФ по связям с государственными органами, общественными организациями и средствами массовой информации Владимир Захаров отметил, что суды последовательно реализуют принцип информационной открытости и сами становятся заметными игроками информационного поля. Но сейчас, в век, когда традиционные СМИ утрачивают своё главенствующее значение, а им на смену приходят новые медиа – социальные сети, нейросети и т.д. – необходимо искать новые инструменты для решения поставленных задач.

«Всё это порождает вызовы, и мы должны на них актуально и быстро реагировать. И все эти вопросы должны решаться в результате коллективного обсуждения и с учётом региональной специфики», – уверен Владимир Захаров.

Председатель Арбитражного суда Мурманской области Артём Драчен подчеркнул, что диалог между участниками форума – возможность выйти на новый уровень взаимодействия судов, общественности и СМИ.

В формате диалога участники медиафорума обсудили вопросы деятельности судебной системы в публичном информационном пространстве, допустимость использования возможностей нейросетей, способы и порядок освящения судами резонансных дел.

Представители СМИ поделились опытом создания газетных публикаций по конкретным судебным процессам, обсудили предложения по улучшению взаимодействия судов со СМИ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторы форума – комиссия Совета судей Российской Федерации по связям с государственными органами, общественными организациями и средствами массовой информации, Мурманский областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, а также Северный флотский военный суд.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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