В Мурманске состоялся митинг, посвящённый 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

В мероприятии в сквере у памятника воинам Полярной дивизии приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутат областной Думы Михаил Белошеев, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, командование Северным флотом, представители муниципального образования и области, жители города-героя.

Сергей Дубовой отметил, что со дня великого события – разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье прошло 78 лет:

— Тяжелейшие испытания выпали на долю поколения сороковых, стали их судьбой и бессмертной славой. Велика была цена победы – тысячи убитых и раненых, более тысячи дней сражений, каждый из которых был сродни подвигу. Это не может быть предано забвению! Сегодня мы чтим память воинов легендарной Полярной дивизии, солдат и матросов, жителей прифронтового Мурманска. Мы вспоминаем всех, кто приближал октябрь 44-го.

Михаил Белошеев напомнил присутствующим о подвиге воинов Полярной дивизии и их большом вкладе в Великую Победу.

Память защитников Отечества почтили минутой молчания, возложением цветов к подножию памятника.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24781/