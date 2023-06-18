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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.23 14:35

В Мурманске состоялся митинг, посвящённый Дню мужества и стойкости мурманчан

Мероприятие прошло на южном берегу Семёновского озера у мемориала мужеству и стойкости мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

Отдать дань уважения жителем прифронтового Мурманска пришли спикер областной Думы Сергей Дубовой, первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, главный федеральный инспектор Андрей Калинин, депутаты регионального парламента Михаил Белошеев и Герман Иванов, первый заместитель главы администрации города Мурманска Валентина Доцник, представители командования Северным флотом, общественных организаций, жители и гости Мурманска.

В своём выступлении Сергей Дубовой отметил, что врагу было крайне важно захватить незамерзающий порт, который принимал конвои из союзных стран:

- После массированной бомбардировки 18 июня 1942 года масштабный пожар поглотил сотни домов, множество горожан погибли и лишились крова. Печная труба в центре мемориального комплекса стала символом того, что осталось от города после жесточайших авианалётов. Она отражает ту огромную трагедию для мурманчан, которые выстояли, не сломались и ни на минуту не перестали вносить свой вклад в общую Победу.

Парламентарий выразил слова глубокой благодарности ветеранам, труженикам и жителям прифронтового Мурманска за подвиг и любовь к своей земле:

- Вы для всех нас главный нравственный ориентир, яркий пример стойкости, мужества, умения преодолевать любые трудности и побеждать.

Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

Напомним, День мужества и стойкости мурманчан в годы Великой Отечественной войны был установлен по решению Совета депутатов города Мурманска в 2015 году, мемориальный комплекс был открыт на южном берегу Семёновского озера спустя два года. В центре мемориала установлена печная труба, по периметру расположены фотографии Мурманска в годы Великой Отечественной войны.

За годы войны 8244 вражеских самолета совершили на Мурманск более тысячи авианалетов, сбросили на город 181 тысячу зажигательных и 4100 фугасных бомб. 7 декабря 1944 года газета «Известия» сообщала, что по числу бомб, сброшенных фашистами на каждый квадратный километр территории, Мурманск уступает среди других городов страны только Сталинграду. В среднем на каждого жителя Мурманска пришлось по 31 килограмму взрывчатки и по 7 зажигательных бомб.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/0c4/72703mtnlvsoa81icnycjmt5drvsx9tk.jpg

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