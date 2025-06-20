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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 10:15

В Мурманске состоялся митинг, посвящённый Дню мужества и стойкости мурманчан

В мероприятии, которое прошло 18 июня на площадке мемориала мужеству и стойкости мурманчан в годы Великой Отечественной войны, приняли участие депутаты регионального парламента Михаил Белошеев и Герман Иванов, представители правительства области, администрации города-героя Мурманска, общественных организаций, ветераны и учащиеся.

- Великая Отечественная война оставила след в каждой советской семье, унесла жизни 27 миллионов человек, - отметил в своем выступлении Михаил Белошеев. - В июне 1941 года Мурманск разделил судьбу всей страны. На долгих сорок месяцев он стал прифронтовым городом. По плану гитлеровцев на захват Мурманска отводились считанные дни. Но враг натолкнулся на упорнейшее сопротивление. Защитники города стояли насмерть, и Мурманск стал неприступной крепостью. Мурманчане много раз сталкивались с ужасами войны, гибелью людей, пожарами и бомбежками, но 18 июня 1942 года вошло в летопись города, как «день скорби» и «чёрный четверг». На Мурманск было сброшено 12 тысяч зажигательных бомб, сгорело более 600 домов, погибли и пропали без вести около ста человек. В один день тысячи жителей лишились крова. Но город выстоял, а мурманчане стойко и мужественно продолжали трудиться, приближая Победу. Вечная память павшим, вечная слава ветеранам, труженикам и жителям прифронтового Мурманска!

Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

По завершению мероприятия состоялась акция «Свеча памяти». Её участники выложили у подножия памятника цифру 1418. Именно столько дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война.

Напомним, День мужества и стойкости мурманчан в годы Великой Отечественной войны был установлен по решению Совета депутатов города Мурманска в 2015 году, мемориальный комплекс был открыт на южном берегу Семёновского озера спустя два года. В центре мемориала установлена печная труба, по периметру расположены фотографии Мурманска в годы Великой Отечественной войны.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/855/n952oidg5m6t6buzkdmtjsw2fcwkujiz.JPG

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