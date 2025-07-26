В Мурманске состоялся митинг в честь Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе

Вчера в областном центре в сквере возле ДК моряков собрались представители Мурманской областной Думы, депутаты Совета депутатов города Мурманска и неравнодушные жители города-героя. Присутствующие вспомнили тех, чью жизнь так рано оборвал огонь войны.

Прозвучали слова о важности сохранения памяти, солидарности с народом Донбасса и о том, что каждый погибший ребёнок — это страшная утрата и боль для всего общества.

Дата 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе была учреждена указом Главы Донецкой Народной Республики в 2022 году. В этот день по всей стране люди чтят память погибших детей минутой молчания и зажигают свечи. Символом акции выбраны бумажные кораблики и голуби, фонарики и цветы белого цвета – надежда на справедливость и восстановление мира на земле.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30496&page=1