В Мурманске состоялся молодёжный форум «Территория свободного развития»

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке вчера прошёл VII городской молодёжный форум «Территория свободного развития». Организаторы мероприятия — МАУ МП «Объединение молодёжных центров» при поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, городская молодёжная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз».

После торжественного открытия участники мероприятия смогли посетить различные площадки — тренинги, тренд-сессии, мастер-классы и интенсивы для людей в возрасте от 14 до 35 лет.

«Территория успеха». Участники разобрали 10 компетенций успешного будущего, обозначили векторы достижения личного успеха.

«Территория безопасности». Молодые родители смогли узнать, как защитить ребёнка от буллинга в коллективе, обеспечить безопасность и выстроить личные границы.

«Территория перезагрузки». Серия тренингов, направленных на проработку страхов, определение уровня самооценки и тренировки уверенного поведения.

«Территория чувств». Здесь участники познакомились со стадиями любви, через которые проходят пары.

«Территория медиа». Приглашенные эксперты рассказали о современных трендах в медиаполе.

«Территория театра». Участники прошли тренинг по сценической речи и постановке театральных миниатюр.

«Территория творчества». В рамках площадки участники форума изготовили арт-объекты в различных техниках (стринг-арт, фактурная абстракция, панно из лоскутов, коллаж-импасто).

Кроме того, одна из площадок — «Территория спорта» — прошла в парке культуры и отдыха «Патриот» (п. Кильдинстрой). Участники преодолевали сложнейшую полосу препятствий, а также пулевую стрельбу, разборку и сборку АК-74, переноску раненого арктическим способом и многое другое.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25795&page=1