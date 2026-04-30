Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину ПобедыМайский календарь от Гострудинспекции: настает время тепла, праздников и ярких эмоций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.04.26 17:30

В Мурманске состоялся муниципальный этап Всероссийской игры «Семейная зарница»

29 апреля на базе Кадетской школы города Мурманска прошёл муниципальный этап Всероссийской патриотической игры «Семейная зарница». Участниками стали семейные команды из общеобразовательных учреждений областного центра.

В состав каждой сборной вошли школьники и их родители — всего по четыре человека. Программа соревнований включала интеллектуальные и спортивные состязания, в ходе которых участники продемонстрировали силу, ловкость, смекалку и высокий уровень сплоченности.

Главная цель мероприятия — укрепление семейных ценностей, командного духа и взаимодействия между поколениями. Особое внимание организаторы уделяют популяризации активного совместного досуга, а также вовлечению в культурные и спортивные события семей участников СВО.

С приветственным словом к собравшимся обратился почётный гость мероприятия — депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев. Он поддержал команды перед стартом испытаний, пожелал честной игры и ярких побед.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32362&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять