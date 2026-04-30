В Мурманске состоялся муниципальный этап Всероссийской игры «Семейная зарница»

29 апреля на базе Кадетской школы города Мурманска прошёл муниципальный этап Всероссийской патриотической игры «Семейная зарница». Участниками стали семейные команды из общеобразовательных учреждений областного центра.

В состав каждой сборной вошли школьники и их родители — всего по четыре человека. Программа соревнований включала интеллектуальные и спортивные состязания, в ходе которых участники продемонстрировали силу, ловкость, смекалку и высокий уровень сплоченности.

Главная цель мероприятия — укрепление семейных ценностей, командного духа и взаимодействия между поколениями. Особое внимание организаторы уделяют популяризации активного совместного досуга, а также вовлечению в культурные и спортивные события семей участников СВО.

С приветственным словом к собравшимся обратился почётный гость мероприятия — депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев. Он поддержал команды перед стартом испытаний, пожелал честной игры и ярких побед.

