В Мурманске состоялся областной праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности

Гостей мероприятия поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Сегодня здесь собрались те семьи, которые являются примером для всех нас, и особенно для молодых ребят и девчонок. Важно, что рядом с вами ощущается это семейное тепло, счастливая атмосфера. Спасибо вам за это. Наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что для нашей страны и для будущих поколений самый главный вызов — это вопрос количества крепких семей и детей, чтобы россиян становилось больше. Я рад, что в Мурманской области растёт количество многодетных семей. И те, кто с любовью, ответственностью, уважением живут много лет вместе, воспитывают детей и внуков – такие семьи были и будут для нашей страны ориентиром, на который нужно равняться. Спасибо, что вы именно такие – представители разных поколений, но с общими, правильными ценностями», – подчеркнул губернатор.

Глава региона вручил медали «За любовь и верность» парам, прожившим в браке много лет. Больше четверти века вместе семьи Алебастровых, Полухиных и Шошиных из Мурманска; Вишневских и Воловых из Мончегорска; Лаппо, Поповых и Петренко из Апатитов; Царану из Полярных Зорь; Юматовых из Оленегорска.

Более полувека идут рука об руку семьи Безруковых и Ворончихиных из Кольского округа; Демьянчук и Рахматулины из Ковдорского округа; Коковины из Североморска; Кузьмины из ЗАТО Александровск; Лобановы из Кандалакшского округа; Лысачек, Юзик и Мастюгины из Мурманска; Мальцевы из Печенгского округа; Шемякины из Ловозерского округа.

Также награда вручена семье Смирновых из Мурманска – они вместе больше 60 лет.

Благодарственные письма главы региона получили победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в 2025 году. Семья Варук из Североморска – в федеральной номинации «Многодетная семья», Федченя из Зеленоборского – в федеральной номинации «Сельская семья», Александровы из Кировска – в федеральной номинации «Золотая семья», Поднебесниковы из Колы – в федеральной номинации «Семья – хранитель традиций», Каурдаковы из Полярного – «Лучшая творческая семья», Большаковы из Никеля – «Спортивная семья», Головины из Кандалакши – «Приемная семья». Также награду получил Вячеслав Казаринов в номинации «Отец года».

На мероприятии для гостей подготовили концертную программу с участием творческих коллективов Дворца культуры им. С.М. Кирова, различные интерактивы.

Напомним, День семьи, любви и верности в нашей стране отмечают 8 июля. К этой дате в регионе приурочено более 50 тематических мероприятий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить!» активно поддерживают семьи. Благодаря действующим мерам с 2019 года количество многодетных семей выросло на 42%. В числе востребованных мер «Зарплата мамы» – не имеющий аналогов в России социальный проект, благодаря которому северянки до достижения ребёнком 1,5 лет получают более 17 тысяч рублей ежемесячно. С этого года также действует «Зарплата мамы 2.0», которая выдаётся при рождении второго ребёнка для малоимущих семей. В роддомах женщинам выдаются наборы «Родовая сумка» и подарок новорожденному. С апреля стартовал новый губернаторский комплексный проект «На Севере – малыш», направленный на повышение рождаемости. А летом запущена программа для старшего поколения «Северное долголетие». Кроме того, работает программа «Свой дом в Арктике». Максимум внимания регион уделяет поддержке участников СВО и их семей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549956/#&gid=1&pid=52