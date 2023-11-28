В Мурманске состоялся очередной классный час «На Севере Отдыхать. Детям», организованный Туристским информационным центром нашего региона

В этот раз участниками встречи с сотрудниками Туристского информационного центра Мурманской области стали ребята из 5 «Б» класса гимназии №1 г. Мурманска.

Во время мероприятия школьники разделились на команды. Им предстояло сообща искать ответы на вопросы в интеллектуальной викторине на знание Мурманской области. Юные исследователи узнали много нового о гербах городов в регионе, о саамских легендах, топонимах и животном мире своего родного края и даже ответили на вопросы про самые уникальные локации Заполярья.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в завершении игры все участники получили в подарок специальные детские путеводители от Туристского информационного центра Мурманской области и памятные сувенирные подарки.

«Такие классные часы по краеведению помогают школьникам узнать и побуждают увидеть своими глазами множество интересных мест Мурманской области. Чтобы такие классные часы были доступны для учащихся всего региона Туристский информационный центр начал работу над подготовкой большой базы контента специально для учителей для проведения краеведческих классных часов», – отметила генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» Анастасия Иванова.

Фото: https://gov-murman.ru