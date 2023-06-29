В Мурманске состоялся очередной общегородской инструктаж комплексных сил полиции

На мероприятии были отмечены наиболее отличившиеся сотрудники полиции Мурманского гарнизона, а также граждане, принявшие активное участие в охране общественного порядка.

- В любое время суток, в будни и праздники вы стоите на защите прав и свобод мурманчан. Между администрацией города Мурманска, личным составом и руководством правоохранительных органов города-героя налажено конструктивное взаимодействие, выстроены добрые отношения. Мы вместе делаем всё, чтобы жизнь северян была безопасной и комфортной, - обратился к присутствующим заместитель главы администрации города Мурманска Евгений Магомаев.

Денежные сертификаты от администрации города Мурманска были вручены 10 сотрудникам УМВД России по городу Мурманску и двум активистам.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25257&page=1