В Мурманске состоялся окружной семинар-совещание «Безопасная молодёжная среда»

В областном центре провели окружной семинар-совещание для специалистов по работе с молодёжью Северо-Западного федерального округа «Безопасная молодёжная среда». Организатором мероприятия выступило Федеральное агентство по делам молодёжи, соорганизатором – правительство Мурманской области при поддержке Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ФГАОУ ВО «МАУ».

Участниками семинара-совещания стали свыше 100 человек из числа сотрудников органов исполнительной власти субъектов СЗФО, реализующих молодёжную политику, специалистов по работе с молодёжью по основным направлениям профилактики социально-негативных явлений в молодёжной среде.

С приветственным словом на торжественном открытии семинара выступил председатель комитета по молодёжной политике Мурманской области Егор Хаценко.

Участников поприветствовали уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, уполномоченной по правам ребёнка в Мурманской области Алевтина Андреева и начальник отдела методического обеспечения молодёжной политики Управления молодёжных проектов и программ – Федерального агентства по делам молодёжи Даниил Киримов.

В рамках семинара участники ознакомились с лучшими региональными практиками, а также приняли участие в практических занятиях, в том числе в разработке проектов профилактических акций негативных явлений.

Участники делились опытом профилактической деятельности, изучали вопросы противодействия радикальными идеологиям, информационной безопасности и медиавоспитания, получали знания о новых форматах работы с молодёжью.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в заключении второго дня участники семинара посмотрели фильм «С чего начинается Родина». Фильм снимался в течение нескольких месяцев на освобожденных территориях в детских образовательных учреждениях, в библиотеках, музеях и везде, где занимались образованием детей.

Завершающий день окружного семинара-совещания был посвящён теме грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодёжи, где участники форума разобрали основные ошибки при составлении грантовой заявки.

На церемонии закрытия прошло вручение благодарственных писем волонтёрам и экспертам, а также сертификатов участникам семинара, которые получили новые знания для успешной дальнейшей работы в своих регионах.

Фото: https://gov-murman.ru