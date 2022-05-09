В Мурманске состоялся Парад Победы

9 мая в городе-герое Мурманске состоялся традиционный парад войск Мурманского гарнизона и боевой техники в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

С трибун на главной городской площади за прохождением войск по традиции наблюдали ветераны, труженики тыла, дети войны, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководители областной Думы и администрации города, главы региональных управлений силовых структур.

Принимал парад командующий Северным флотом, адмирал Александр Моисеев.

Торжество началось с внесения Государственного Флага РФ, Знамени Победы и флага Министерства обороны. Музыкальное сопровождение обеспечивал оркестр Северного флота. Главным произведением стала «Священная война» — гимн Защиты Отечества, символ несокрушимой воли советского народа, одержавшего победу в жестокой войне.

В составе парадного расчёта приняло участие порядка 770 человек.

Задавали ритм шествию юные барабанщики — воспитанники Нахимовского военно-морского училища в Мурманске.

Воинские части и соединения были представлены расчётами экипажа большой атомной подводной лодки проекта 671 РТМ(К), 403-го отдельного гвардейского смешанного Киевского Краснознамённого Ордена Суворова II степени авиационного полка, 98-й отдельного смешанного авиационного полка, 61-й отдельной Киркинесской Краснознаменной бригады морской пехоты береговых войск СФ, 80-й «Арктической» отдельной мотострелковой бригады. Особой гордостью стал строй, состоящий из военнослужащих женщин — лучших представительниц 45-й Армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны.

Также в параде приняли участие сотрудники управления федеральной службы исполнения наказаний и Главного управления МЧС по Мурманской области, студенты Мурманского государственного технического университета, участники военно-патриотического клуба «Вымпел», движения «Юнармия», кадеты и нахимовцы.

Традиционно парадную механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34 над которым развевалось Знамя Победы. Самыми большими единицами военной техники стали береговые ракетные комплексы «Бал», «Бастион» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Также по центральной улице Мурманска —проспекту Ленина проехали современные танки Т-80 БВМ, бронетранспортёры БТР-82А, арктические вездеходы «Алеут», реактивные системы залпового огня «Град», армейские грузовики с буксируемыми пушками «Рапира» и другая военная техника.

Также в этот знаменательный день в Мурманске прошёл «Бессмертный полк» и торжественный митинг на территории мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, праздничные мероприятия завершатся традиционным артиллерийским салютом, который запланирован на 22.00.