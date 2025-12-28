30 предложений по поддержке участников СВО выдвинули эксперты стратсессии Кадрового центра Мурманской областиГострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!
В Мурманске состоялся первый чемпионат Северного флота по настольному теннису

В Мурманске в Легкоатлетическом манеже состоялся первый чемпионат Северного флота по настольному теннису.

Торжественную церемонию открытия чемпионата провёл начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов, он отметил, что этот чемпионат проходит впервые и теперь будет проходить на постоянной основе. Он напутствовал спортсменов на красивую и честную игру.

Также вице-адмирал Эдуард Михайлов вручил Благодарственное письмо командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова директору Центра спортивной подготовки Мурманска Александру Зубко за взаимодействие в проведении мероприятий физической подготовки и спортивно-массовой работы на Северном флоте.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие объединений, соединений и воинских частей Северного флота. Всего в мероприятии приняло участие 40 военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в командном зачёте первое место завоевали военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил Северного флота из команды «Альбатрос», второе - команда смешанного авиационного корпуса «Гроза». Замкнула тройку лидеров сборная дивизии ракетных кораблей «Ураган».

В личном зачёте золотую медаль получил старший матрос Савелий Гордеев из команды «Альбатрос», «серебро» - капитан Максим Капустин из команды «Гроза», «бронзу» - лейтенант Николай Соловьев из команды «Альбатрос».

Победителям и призёрам были вручены медали, грамоты и кубки.

 

 

