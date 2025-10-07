В Мурманске состоялся первый этап Спартакиады дошколят на Кубок главы города

В Центральном сквере в минувшее воскресенье прошёл первый отборочный этап. В соревнованиях приняли участие около 500 юных мурманчан.

Команды воспитанников детских садов проходили пять игровых точек, где их встречали персонажи — акула, медведь, котик, сова и белка. На каждой точке ребята выполняли задания и получали отметки в маршрутных листах. Победителями становились команды, которые быстрее всех справлялись со всеми испытаниями и первыми приходили к финишу.

По итогам тура были определены две лучшие команды от каждого района города. Они встретятся в финале Спартакиады 25 октября в игре юкигассен — популярном командном снежном бое. В ноябре состоится заключительный этап, на котором выявят победителей и призёров по итогам всех соревнований.

Все участники получили памятные подарки: футболку, кепку, медаль и диплом. На финише ребят ждало сладкое угощение — сладкий пряник и горячий чай.

Как отмечает администрация города Мурманска, Спартакиада дошколят стала ярким спортивным праздником, который объединил детей, педагогов и родителей, помог воспитать стремление к здоровому образу жизни, командный дух и сделал первые шаги юных мурманчан к спортивным достижениям.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30991&page=1