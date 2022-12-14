В Мурманске состоялся первый региональный форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Голос НКО»

Форум собрал 150 участников, в числе которых – представители социально ориентированных НКО из разных муниципалитетов области, федеральные и региональные эксперты, представители власти, Общественной палаты и общественных советов Мурманской области.

В приветственном слове министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова отметила высокий уровень партнёрства НКО-сектора с органами власти.

«В Мурманской области на протяжении последних нескольких лет ведётся планомерная работа по поддержке третьего сектора. Создание благоприятных условий для реализации гражданских инициатив и активного вовлечения НКО и предпринимателей в сферу социальных услуг являются приоритетными направлениями работы правительства области. В результате сектор некоммерческих организаций с каждым годом крепнет, становясь на наших глазах мощным ресурсом качественного улучшения жизни людей», – сказала она.

Форум состоял из пленарной и панельных дискуссий, а также образовательных мероприятий, темами которых были: «Государственная поддержка СО НКО», «Управление СО НКО: вопросы устойчивости», «СО НКО в муниципалитетах».

Ключевым экспертом пленарной дискуссии выступила Светлана Маковецкая – председатель постоянной комиссии по развитию институтов гражданского общества Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, директор Центра «Грани» (г. Пермь).

На площадках состоялись подробные обсуждения практик некоммерческих организаций, их представлений о необходимой поддержке. По итогам форума сформировалась общая повестка для дальнейшей совместной работы.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, форум проводился в рамках реализации проекта «Ресурсный центр по поддержке СОНКО» (проект реализует Частное учреждение социального обслуживания «Социальный центр – SOS Мурманск» в соответствии с соглашением с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области).

Фото: https://gov-murman.ru