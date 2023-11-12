В Мурманске состоялся полуфинал Мурманской официальной лиги КВН – финал в декабре

10 ноября во Дворце культуры им. С.М. Кирова 8 команд боролись за выход в финал сезона 2023 года, который состоится уже в декабре.

Зрители игры смогли увидели выступления «Сборной Заозерска», «Сборной медицинских работников», команд «Эффект Доплера» и «Канат» из Мурманска, представителей 35 СРЗ «Разные люди», «Я так больше не МАГУ» из Мурманского арктического университета, «Купите КилоВатт» Кольской АЭС, «Шпроты» УФСИН Мурманской области.

Ведущим стал Дмитрий Блохин – капитан команды КВН «Сборная Забайкальского края» (г. Чита), чемпион Высшей лиги 2021 года в составе команды «Неудержимый Джо».

По результатам полуфинала команды КВН «Разные люди», «Сборная медицинских работников», «Канат», «Сборная Заозерска» примут участие в состязании за звание чемпиона Мурманской официальной лиги КВН сезона 2023 года.

Также благодаря добору жюри в финал смогла пройти команда «Эффект Допплера», добор губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вывел в финал ребят из команды «Я так больше не МАГУ», сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru