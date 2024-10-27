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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.24 14:00

В Мурманске состоялся праздничный концерт, посвящённый 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Участников и гостей мероприятия приветствовали председатель регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, первый заместитель губернатора области Оксана Демченко, заместитель командующего Северным флотом Игорь Курочкин.

В своём выступлении Сергей Дубовой подчеркнул, что значение Победы в Заполярье не меркнет с годами.

- Мы чтим память тех, кто её приближал - известных и безымянных защитников нашего северного края, героев партизанского движения, тружеников тыла, сильных, беззаветно любящих свою Родину людей. Благодаря подвигу каждого из них, Кольское Заполярье так и осталось неприступным рубежом для фашистских захватчиков, - сказал он. - Сегодня, как и тогда, мы вместе перед лицом новых угроз. Общей была и остаётся воля нашего народа к победе, невероятная сила духа и любовь к Отчизне.

Спикер парламента пожелал всем счастья, успехов во всех делах на благо России и нашего заполярного края и новых побед во славу Отечества.

Праздничный концерт стал одним из ключевых событий масштабной акции «Север помнит!». В программе - театрализованный пролог в постановке московского режиссёра Елены Порошиной и в исполнении артистов ДК имени Кирова, вручение государственных наград и памятных медалей «80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье», выступления участников Межрегионального фестиваля-конкурса патриотической песни «Север звучит!», ведущих артистов Мурманской области.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/d0c/8rejzm7yxkp6jyo20ahp3fa1nvl7ydnf.JPG

Комментарии

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Евгений
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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