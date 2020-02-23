В Мурманске состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества

Во Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова вчера состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. С праздником участников торжества поздравила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

«Для меня, наверное, самые яркие слова, которые передают значение военной службы, это слова, из известного фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия – Родину защищать». В России всегда уважали ратный труд, воинские традиции поддерживаются и воспитываются на протяжении всей нашей истории. Очень важно, чтобы эти традиции передавались молодому поколению, чтобы будущие защитники Отечества чувствовали ответственность за своих близких, за свою Родину», - сказала Оксана Демченко.

Заместитель главы региона подчеркнула, что Мурманская область – особый регион: Северный флот, иные воинские подразделения – всегда на передовой, на защите арктических рубежей.

«Особые слова признательности хочу адресовать всем, кто находится сейчас на боевом посту, давая нам возможность спокойно трудиться, отдыхать, воспитывать детей и думать о будущем – нашем собственном и нашей страны», - сказала Оксана Демченко.

Всем защитникам Отечества и их близким первый вице-губернатор пожелала здоровья, мира и благополучия.

Первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко тоже поздравил северян с праздником: «В этот день мы отдаём дань уважения людям, которые по первому зову встанут на защиту своей страны от любой угрозы. И сделают они это не по приказу, а повелению сердца, потому что так поступали наши предки, сражаясь за самое дорогое – своих детей, свою землю, свой народ. Наши отцы, деды и прадеды пожертвовали собой, ради будущего Отчизны, ради нашей свободы и мирной жизни. Это праздник наших ребят, прошедших сквозь горнило локальных войн. Их жизненный путь неизменно будет служить ярким примером истинного патриотизма, верности воинской присяге и долгу».

В праздничной концертной программе приняли участие кадетские классы Мурманска, творческие коллективы Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Мурманской области, а также участники ежегодного областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.