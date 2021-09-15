В Мурманске состоялся пресс-тур «Транспорт: люди и грузы»

На площадке Центра управления регионом с сообществом журналистов «Баренц-пресс Россия» встретились заведующий сектором общественного транспорта Минтранса Мурманской области Николай Михайлов и заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга регионального комитета по туризму Денис Мальцев.

«Внутри региона активно используются разные виды общественного транспорта, – рассказал Николай Михайлов. – Автомобильный и городской наземный электрический транспорт – это 186 автобусных и троллейбусных маршрутов городского, пригородного и междугородного сообщения. В 2020 этими видами общественного транспорта перевезено 40 миллионов пассажиров, и ещё 30 миллионов – за 8 месяцев текущего года.

Николай Михайлов отметил, что также используется воздушный транспорт – вертолеты для доставки пассажиров и продовольствия в отдаленные населенные пункты Терского и Ловозерского районов. За прошедший год было перевезено 4,3 тысячи пассажиров и 208,9 тонны продовольствия. Ещё 43 тысячи человек воспользовались пригородным железнодорожным транспортом. Морской транспорт – теплоход «Клавдия Еланская» – доставил 5,5 тысячи пассажиров и 3,3 тысячи тонн грузов в Островной за минувший год.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, также затрагивались вопросы внедрения современных способов оплаты проезда. В регионе работает автоматизированная система учёта и оплаты проезда «КАРТА51» и система мониторинга местоположения транспортных средств, в режиме реального времени с транслирующая информацию в общедоступные сервисы.

«Мы видим тенденцию нарастающего интереса к северу. Арктика сегодня в тренде. Северная экзотика покоряет всё больше и больше туристов, к нам едут, чтобы получить настоящие эмоции, которые может подарить только Арктика. Регион открыт новым проектам и готов принимать туристов со всего мира», – подытожил Денис Мальцев.