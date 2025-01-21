В Мурманске состоялся региональный чемпионат по каратэ

18 января в Легкоатлетическом манеже столицы Заполярья провели чемпионат Мурманской области по каратэ. Спортсмены состязались в дисциплинах «ката» и «весовая категория». Всего на татами вышли 35 участников.

«По результатам соревнований будет сформирована сборная команда региона и спортсмены, показавшие лучший результат, выступят на чемпионате России», – отметила главный секретарь соревнований Анна Ларина.

По завершению соревнований в дисциплине «ката» победу одержали Кристина Пахомова и Алексей Цивунин.

В дисциплине «весовая категория» лучшими стали: Роман Залесов, Александр Коник, Данил Мусин, Алексей Цивунин, Никита Курбаков, Кристина Пахомова, Дарья Майорова, Анна Лукьянова, Александра Елизарова, Татьяна Ларина.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/