В Мурманске состоялся семинар для сотрудников молодёжных пространств региона

24 августа в Региональном центре развития добровольчества и поддержки молодёжных движений прошёл семинар, в котором приняли участие более 20 сотрудников молодёжных пространств со всей территории Мурманской области.

В центре внимания были вопросы комплексного подхода в организации работы молодежных пространствах, содержательного досуга для молодёжи, подбора кадров. Также был представлен успешный опыт работы на примере первого молодёжного пространства региона в Ковдоре и «Точки кипения» в Полярных Зорях.

Участники семинара в мини-группах получили консультацию о возможностях грантовых конкурсов, познакомились с алгоритмом для проведения квиз-игр от эксперта сферы интернет-коммуникаций и прошли мастер-класс по ведению социальных сетей, а также в рамках тренинга узнали, как замотивировать молодого человека на волонтерство и можно ли использовать при этом материальные стимулы.

Одним из главных ресурсов встречи стали общение и опыт.

«Самое главное, что было очень много новых людей, все они работают в молодёжной сфере. У кого какие вопросы, проблемы, трудности, успехи – было интересно послушать», – подытожила Валентина Елисеева из Никеля, где только планируется создание молодёжного пространства.

Итогом встречи стало создание «прямого» канала коммуникации между сотрудниками молодёжных пространств. В планах общими усилиями создать банк идей и методик работы, подходящих для применения в молодёжных пространствах, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/