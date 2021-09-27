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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.21 08:45

В Мурманске состоялся семинар «Современные угрозы в молодёжной среде»

В Мурманске состоялся семинар «Современные угрозы в молодёжной среде», организованный Региональным центром поддержки молодёжных и добровольческих инициатив. В нём приняли участие специалисты по работе с молодёжью, в круг должностных обязанностей которых входит профилактика экстремизма и терроризма среди молодежи.

В качестве лекторов и экспертов выступили сотрудники силовых структур, психологи, работающие в теме профилактики деструктивных явлений. Они рассказали о современных национальных угрозах, классификации экстремизма, способах взаимоотношения органов власти и институтов гражданского общества.

Важной частью мероприятия стал детальный разбор и решение кейсов, которые в дальнейшем помогут создать новые механизмы при подходе в профилактической работе.

«Это был, в первую очередь, профессиональный разговор о тенденциях, алгоритмах, конструктивных практиках работы с молодёжью, — отметила специалист по работе с молодёжью центра Ольга Евсеенко. —  Вполне очевидно, что не может быть универсального и формального подхода в решении проблем деструктивных явлений среди подростков и молодёжи, если мы, действительно, хотим предупреждать развитие этих явлений в школах, колледжах, вузах, на улицах, быть на шаг впереди. Работать вместе и сообща — общая задача всех ведомств и субъектов профилактики».

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